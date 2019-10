Odbor za ratne veterane traži osnivanje specijaliziranih odvjetništava za ratne zločine

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić podnio je izvješća o radu DORH-a saborskom Odboru za ratne veterane, a članove je najviše zanimao rad državnog odvjetništva u predmetima ratnih zločina

Jasno je iz rasprave, pojasnio je, da postoji još puno prostora za procesuiranje onih koji su počinili ratne zločine, da nema dovoljno alata i specijaliziranih timova, čije će formiranje Odbor tražiti od Ministarstva pravosuđa.

Đakić je kazao da nije zadovoljan radom na predmetima ratnog zločina. 'Nismo zadovoljni segmentom gdje se pod opći oprost podvlače kaznena djela koja su jasno definirana kao ratni zločin ili genocid, na vukovarskom području, u Škabrnji, Četekovcu, Voćinu i drugim stratištima diljem Hrvatske. Tražili smo da se još jednom preispita može li opći oprost biti primijenjen na djela za koja postoje evidentirana, potpisana svjedočanstva i putem svjedoka koji su napisali knjige poput knjige 'Dimenzije zločina počinjene u Vukovaru '91.' o vukovarskim stratištima u Pekari, Ovčari ili Veleprometu, kao i za zločine koji su počinjeni i opisani u knjizi 'Sunčica'. Te dvije knjige smo danas izrijekom spomenuli jer su u njima jasna svjedočanstva o zločinima za koje smatramo da nisu procesuirana', kazao je Đakić.

Na sjednicu se osvrnuo i sam glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić. 'Kada govorimo o onome što je primijenjeno prema Zakonu o oprostu, govorimo o vremenima od prije skoro deset godina. Rasprava na sjednici bila je konstruktivna, poticajna i nije se, što je prirodno, ograničila na rad odvjetništava samo ove dvije godine jer ratni zločini su nešto s čime se državno odvjetništvo bavi 27 godina i sigurno će se time s jednakom ustrajnošću i predanošću nastaviti baviti i ubuduće', kazao je Jelenić.

Izvješćem DORH-a nisu bili zadovoljni i drugi članovi Odbora. 'Ne možemo biti zadovoljni, ne govorim konkretno o radu glavnog državnog odvjetnika, nego da nitko u državi ne može biti zadovoljan s razinom rješavanja pitanja ratnih zločina. Kao država moramo svi sklopiti glave i vidjeti koji je to organizacijski oblik, koji su to alati i instrumenti da se napokon ta rana zatvori, da žrtve i obitelji žrtava, ali i prognitelji budu tamo gdje im je mjesto', kazao je HDZ-ov Milijan Brkić.

Protiv izvještaja glasao je Mostov Miro Bulj. 'Izražavam nezadovoljstvo nečinjenjem DORH-a po pitanju ratnih zločina za vrijeme velikosrpske agresije. Uvijek slušamo istu priču, fali financija, ustroj, preustroj, nova tijela koja će istraživati ratne zločine, a u biti se ništa ne poduzima i očito će i dalje ratni zločinci slobodno šetati i po Vukovaru i po Škabrnji i ostalim djelovima RH. Ja na kraju nisam podržao izvješće glavnog državnog odvjetnika, a naravno da ne želim glasovati o bilo kakvom zaključku koji je uvijek isti, uvijek se ponavlja, a ratni zločinci i dalje šetaju kraj svojih žrtava', kazao je Bulj.

Za to su odgovorne sve Vlade, dao je do znanja Bulj. 'Apsolutno sve politike koje su krivo usmjeravane, jer se DORH više posvećivao uhićivanju, locirarnju i trasferiranju hrvatskih generala kako bi ih poslali u Haag, nego s rješavanjem ratnih zločina za vrijeme velikosrpske agresije koji do danas traju nažalost i dok se ne riješe ta nepravda je sve veća i veća', poručio je.