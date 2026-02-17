Zahuktava se rasprava, Vučić ogorčen zbog rudnika na sjeveru Europe: Propustili smo šansu

O litiju se oglasila i predsjednica Skupštine Ana Brnabić , istaknuvši da je Finska započela eksploataciju i preradu vlastitog litija. Prema njezinim riječima, to pokazuje koliko su građani Srbije u proteklom razdoblju bili 'dovođeni u zabludu'.

' Propustili smo još jednu veliku šansu , a hoće li nam se ukazati ponovo ili ne, vidjet ćemo u budućnosti, ali svakako ne prije izbora (u Srbiji), to ne', rekao je Vučić, prenosi Nova.rs .

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je kako je Srbija , kada je riječ o litiju , 'propustila veliku šansu', dodavši da ostaje otvoreno pitanje hoće li se takva prilika ponovno pojaviti.

Brnabić tvrdi da su protivnici rudarenja svjesno širili netočne informacije kako bi, kako je rekla, usporili i zaustavili razvoj Srbije.

Podsjetimo, nakon masovnih prosvjeda i snažnog otpora javnosti, Vlada Srbije je 2021. godine zaustavila projekt Jadar. Ipak, sredinom srpnja 2024. donesena je nova uredba kojom je otvorena mogućnost nastavka realizacije projekta izgradnje rudnika litija u dolini Jadra.

Više od 60 posto građana je protiv

Predsjednik udruge 'Ne damo Jadar' Zlatko Kokanović smatra da se aktualiziranje teme litija uklapa u predizbornu dinamiku.

'Predsjednik je i sam dobro rekao da od ove priče neće biti ništa barem dok ne prođu izbori. Znači oni se još uvijek nadaju se da će pobijediti na izborima', kaže Kokanović.

Dodaje kako, prema njegovim tvrdnjama, više od 60 posto građana Srbije ne podržava eksploataciju litija te vjeruje da projekt neće biti proveden.

'Oni se nadaju, ali mi smo uvjereni da do toga neće doći', poručio je.

Stručnjaci su i ranije upozoravali na moguće zdravstvene, ekološke i društvene posljedice rudarenja litija, što je i bio jedan od ključnih razloga snažnog građanskog otpora.

Keliber pokrenuo proizvodnju vrijednu 800 milijuna eura

Finska je, za razliku od Srbije, krenula u konkretnu realizaciju projekta. U zapadnom dijelu zemlje započela je eksploatacija litija, koji će se koristiti za proizvodnju ključnih komponenti za baterije u električnim vozilima i energetskim sustavima.

Projekt razvija tvrtka Keliber, koja je nakon višegodišnjih priprema i izgradnje postrojenja ušla u operativnu fazu. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 800 milijuna eura.

Time se Finska svrstava među europske zemlje koje žele ojačati vlastitu proizvodnju strateških sirovina i smanjiti ovisnost o uvozu, dok Srbija i dalje vodi političku i društvenu raspravu o tome treba li krenuti istim putem.