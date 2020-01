Očekuje se prvi koalicijski sastanak nakon izbora, ima li sloge među partnerima?

U 18 sati najavljen je prvi sastanak vladajuće koalcije nakon predsjedničkih izbora. Sastanak se događa u trenutku sve glasnijih kritika dijela HDZ-ovaca upućenih Milanu Bandiću i zamjerki predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović zbog povezanosti s njime. Hoće li premijer Andrej Plenković braniti nestranačku ministricu iz HNS-ove kvote Blaženku Divjak povodom SDP-ove inicijative za opoziv još je jedno pitanje koje bi se moglo naći na dnevnom redu sastanka.

Nakon poraza na predsjedničkim izborima, sve su glasnije kritike pojedinih HDZ-ovaca prema koalicijskom partneru Milanu Bandiću.

Uoči početka zasjedanja Hrvatskog sabora sjednice klubova zastupnika najavili su i u HNS-u i HDZ-u.

HNS-ov Ivan Vrdoljak, nakon sastanka kluba zastupnika te stranke, poručio je kako na struašnjoj raspravi o opozivu Blaženke Divjak očekuje podršku koalicijskih partnera.

Vrdoljak je rekao kako na koalicijskom sastanku ne očekuje razgovor o međusobnim odnosima jer je, istaknuo je, fokus HNS-a na reformi obrazovanja, reformskim procesima u Ministarstvu graditeljstva, POS-ovim stanovima, subvencioniranim kreditima i o tome mogu razgovarati s koalicijskim partnerima.

'Nekoliko puta sam već rekao, bilo je puno teži ući u Vladu s HDZ-om nego izaći iz nje, ali mislim da je rezultat rada Vlade HDZ-a i HNS-a dobar. Reforma i naši ciljevi koje smo zacrtali su realizirani. Kada se to uzme u obzir, mislim da su potvrđene teško donesene odluke prije dvije i pol godine. Ako je netko tog trenutka mislio da će to biti idealni odnosi, u nekom blagostanju, to nitko nije mogao očekivati. Ali, poštivanje jedni drugih i korektnosti odnosa nije nedostajalo', naveo je.

Na pitanje bi li HNS dao nekog drugog kandidata za ministra obrazovanja, Vrdoljak je odgovorio da ako netko misli izbaciti Blaženku Divjak iz Vlade, 'onda je potpuno jasno i njima i nama da izbacuju i HNS i sve oni za što smo mi nosili političku odgovornost'.