Obnova Galeba opet je poskupjela. Evo koliko je dosad utrošeno na brod

Spomenuta cijena od 9,1 milijun eura za obnovu tek je kap u moru troškova broda koji je 2006. godine proglašen kulturnim dobrom Republike Hrvatske, a od 2009. godine nalazi se u vlasništvu Rijeke.

Taj je grad od njegove kupnje za remont, restauratorske radove, tehnički i nadzor nad restauratorskim radovima, projektantski nadzor, lokacijske dozvole za privez broda i projektnu dokumentaciju potrošio gotovo 12 milijuna eura.

I ta cifra nije konačna jer brod treba opremiti za stalni muzejski postav. Procjenjuje se da bi to moglo koštati dodatnih 800 tisuća eura, a novi troškovi nesumnjivo će se pojaviti i zbog potrebe spajanja na sustav odvodnje otpadnih voda unutar riječkog lukobrana, potom i na infrastrukturu Vodovoda i kanalizacije te još niza manjih stavki.

Kada bi Galeb konačno trebao biti u funkciji, teško je reći s obzirom na to da su prva predviđanja govorila o kraju 2022. godine. Optimistične najave kažu da bi to moglo biti do kraja ove godine iako je to vrlo nategnuto s obzirom na sve što još treba napraviti, a ni zakupac za oko tisuću četvornih metara budućeg hostela, restorana i kafića još nije pronađen.