Katarski premijer: 'Uvijek smo nastojali održati dobre odnose s Iranom, ali sada...'

Posebno je naglasio osjećaj razočaranja zbog postupaka Teherana, s obzirom na to da je Katar godinama održavao otvorene diplomatske kanale s Iranom, čak i u trenucima velikih regionalnih napetosti. 'To je snažan osjećaj izdaje', rekao je. 'Samo sat vremena nakon početka rata Katar i druge zemlje Zaljeva bile su napadnute. Jasno smo dali do znanja da nećemo sudjelovati ni u kakvim ratovima protiv naših susjeda.'

U intervjuu za Sky News , prvom otkako je Katar bio izložen novim napadima projektilima i dronovima, Al Thani je rekao da se zemlja nalazi u 'vrlo teškom razdoblju'. Istodobno je pohvalio djelovanje katarskih obrambenih i sigurnosnih snaga tijekom napada.

Katar se dugo profilirao kao međunarodni posrednik koji održava kontakte s različitim stranama u sukobima. No aktualna kriza, čini se, ozbiljno je narušila odnos s Teheranom. 'Sve ove napade na zaljevske zemlje nikada nismo očekivali od našeg susjeda', rekao je katarski premijer. 'Uvijek smo nastojali održati dobre odnose s Iranom, ali opravdanja i izgovori koje sada koriste potpuno su neprihvatljivi.'

Unatoč oštrim kritikama, Al Thani je istaknuo da daljnja vojna eskalacija može samo produbiti krizu te je pozvao sve strane na smirivanje situacije. 'Nastavljamo tražiti deeskalaciju', rekao je. 'Oni su naši susjedi – to je naša sudbina.'

Njegova poruka nije bila upućena samo Teheranu. Katarski premijer pozvao je i Sjedinjene Države da doprinesu smanjenju napetosti, upozorivši na opasnost da cijela regija sklizne u širi rat. 'Pogrešna procjena Irana da napadne zemlje Zaljeva uništila je sve', rekao je, dodajući da je povratak pregovorima jedini realan izlaz iz krize.

Al Thani je također odbacio tvrdnje da su iranski napadi bili usmjereni isključivo na vojne ciljeve. Prema njegovim riječima, među metama su bili aerodromi, vodna infrastruktura i plinski objekti. 'Četvrtina napada usmjerena je na civilne objekte. Kakve to veze ima s ratom? Što time žele postići?' istaknuo je.

Katarski premijer pritom je upozorio da posljedice sukoba neće ostati ograničene na Bliski istok. Katar proizvodi oko 20 posto svjetskog plina te je jedan od najvećih proizvođača gnojiva, zbog čega bi svaki ozbiljniji poremećaj mogao imati globalne posljedice za energetska tržišta, opskrbu hranom i gospodarstvo.