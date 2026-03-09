PRVI INTERVJU OD NAPADA

Katarski premijer: 'Uvijek smo nastojali održati dobre odnose s Iranom, ali sada...'

L. Š.

09.03.2026 u 06:06

Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, katarski premijer
Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, katarski premijer Izvor: EPA / Autor: Mohamed Hossam
Katarski premijer, šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, oštro je kritizirao iranske napade na zemlje Perzijskog zaljeva, nazvavši ih 'opasnom pogreškom' koja prijeti destabilizacijom cijele regije i mogla bi imati ozbiljne posljedice za globalno gospodarstvo

U intervjuu za Sky News, prvom otkako je Katar bio izložen novim napadima projektilima i dronovima, Al Thani je rekao da se zemlja nalazi u 'vrlo teškom razdoblju'. Istodobno je pohvalio djelovanje katarskih obrambenih i sigurnosnih snaga tijekom napada.

Posebno je naglasio osjećaj razočaranja zbog postupaka Teherana, s obzirom na to da je Katar godinama održavao otvorene diplomatske kanale s Iranom, čak i u trenucima velikih regionalnih napetosti. 'To je snažan osjećaj izdaje', rekao je. 'Samo sat vremena nakon početka rata Katar i druge zemlje Zaljeva bile su napadnute. Jasno smo dali do znanja da nećemo sudjelovati ni u kakvim ratovima protiv naših susjeda.'

Katar se dugo profilirao kao međunarodni posrednik koji održava kontakte s različitim stranama u sukobima. No aktualna kriza, čini se, ozbiljno je narušila odnos s Teheranom. 'Sve ove napade na zaljevske zemlje nikada nismo očekivali od našeg susjeda', rekao je katarski premijer. 'Uvijek smo nastojali održati dobre odnose s Iranom, ali opravdanja i izgovori koje sada koriste potpuno su neprihvatljivi.'

Unatoč oštrim kritikama, Al Thani je istaknuo da daljnja vojna eskalacija može samo produbiti krizu te je pozvao sve strane na smirivanje situacije. 'Nastavljamo tražiti deeskalaciju', rekao je. 'Oni su naši susjedi – to je naša sudbina.'

Njegova poruka nije bila upućena samo Teheranu. Katarski premijer pozvao je i Sjedinjene Države da doprinesu smanjenju napetosti, upozorivši na opasnost da cijela regija sklizne u širi rat. 'Pogrešna procjena Irana da napadne zemlje Zaljeva uništila je sve', rekao je, dodajući da je povratak pregovorima jedini realan izlaz iz krize.

Al Thani je također odbacio tvrdnje da su iranski napadi bili usmjereni isključivo na vojne ciljeve. Prema njegovim riječima, među metama su bili aerodromi, vodna infrastruktura i plinski objekti. 'Četvrtina napada usmjerena je na civilne objekte. Kakve to veze ima s ratom? Što time žele postići?' istaknuo je.

Katarski premijer pritom je upozorio da posljedice sukoba neće ostati ograničene na Bliski istok. Katar proizvodi oko 20 posto svjetskog plina te je jedan od najvećih proizvođača gnojiva, zbog čega bi svaki ozbiljniji poremećaj mogao imati globalne posljedice za energetska tržišta, opskrbu hranom i gospodarstvo.

tportal
UŽIVO
UŽIVO

UŽIVO

Iran znakovitom porukom pokrenuo novi val napada: Skočile cijene nafte, eksplozije u Dubaiju

  • 09:53

    Koliko je dosad brodova napadnuto u Hormuškom tjesnacu? Od početka rata Izraela i SAD-a s Iranom u Hormuškom je tjesnacu ili u njegovoj blizini napadnuto deset brodova otkako je Iran blokirao taj strateški vodeni put kao odmazdu za američko-izraelske napade, izvještava skupina za analizu podataka. Napadi u tjednu nakon izbijanja rata 28. veljače gotovo su potpuno zaustavili promet kroz tjesnac, ključnu rutu za naftu i drugu robu. Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izdala je oko deset upozorenja na napade, kao i upozorenja na sumnjive aktivnosti, ali je objavila malo detalja o uključenim plovilima. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) na svojoj je web stranici u petak navela ukupno devet napada na brodove u tjesnacu u prvom tjednu, uključujući četiri incidenta u kojima je poginulo ukupno sedam osoba. IMO je priopćio da je u svakom od tri napada na plovila Skylight, MKD Vyom i Stena Imperative 2. ožujka, kada je pogođen i Hercules Star, ubijena jedna osoba. Između 3. i 5. ožujka pogođena su još četiri plovila: Libra Trader, Gold Oak, Safeen Prestige i Sonangol Namibe, 1. ožujka četiri osobe su poginule kada je pogođen Mussafah 2.

  • 09:08

    U Iranu poginulo više od 1255, 12.000 ranjenih Ali Jafarian, zamjenik iranskog ministra zdravstva za Al Jazeeru je otkrio ažurirane 'crne brojke' u Iranu nakon devet dana uzastopnih napada Izraela i SAD-a.  Više od 12.000 ljudi je ranjeno, a 1.255 osoba je poginulo. Dob žrtava kreće se od osam mjeseci do 88 godina. Među poginulima je 200 žena. 168 djece poginulo je u osnovnoj školi u Minabu. 55 zdravstvenih radnika je ranjeno, a 11 je poginulo, uključujući četiri liječnika, dvije medicinske sestre i tri djelatnika hitne pomoći.

  • 08:49

    Eksplozije u Dubaiju Eksplozije su se čule iznad Dubaija rano jutros, a zabilježena je i aktivnost borbenih zrakoplova. Služba za krizne situacije i katastrofe UAE-a potvrdila je da se zračna obrana suočava s raketnom prijetnjom. Stanovnicima je savjetovano da 'ostanu na sigurnom mjestu'. Četiri osobe su poginule uslijed iranskih napada na UAE, priopćilo je jučer ministarstvo obrane te zemlje. Iran je pokrenuo uzvratne napade na ciljeve diljem Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad u subotu, 28. veljače. Od tada je UAE otkrio stotine projektila i gotovo 1500 dronova, od kojih je velika većina uništena, prema ministarstvu obrane.
Izvanredna sjednica Vlade: Vraća se nedavno ukinuta mjera, ima veze s cijenama goriva
Hrvatski vojnici uče izraelsku vještinu samoobrane: Nije bitno znati se potući

