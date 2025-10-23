Novi razorni udar na golemu rusku rafineriju: Uništen dio postrojenja koji naftom opskrbljuje Moskvu?

Šef Rjazanske regije, Pavel Malkov, izvijestio je da su padajući ostaci ukrajinskih dronova uzrokovali požar u jednoj od tvrtki smještenih u tom industrijskom području. Prema prvim izvještajima nije bilo žrtava, no materijalna šteta još uvijek nije potpuno procijenjena. Ruske snage protuzračne obrane navodno su uništile 14 dronova iznad regije , ali je većina napada bila usmjerena upravo na rafineriju u Rjazan, piše Kyiv Post .

Eksplozije i šteta na postrojenju

Rafinerija nafte Rjazan, u vlasništvu Rosnjefta, ima godišnji kapacitet od 13,8 milijuna tona nafte i ključna je za opskrbu gorivom Moskovske regije i drugih područja Rusije. Nakon eksplozija koje su odjeknule u noći napada, sigurnosne službe su blokirale pristup lokaciji, dok je prema izvještajima neovisnih kanala, požar izbio u blizini postrojenja za katalitičku i hidroobradu nafte.

Prema procjenama, napad je mogao ozbiljno ugroziti rad postrojenja, koje je do sada bilo jedno od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji. Postoje čak i naznake da je veliko postrojenje sada "dokrajčeno", što bi moglo izazvati još veće probleme u opskrbi gorivom unutar Rusije.

Povećanje napada na energetske objekte

Napad na rafineriju u Rjazan nije iznimka. Ukrajina je pojačala napade na rusku naftnu i plinsku infrastrukturu od kolovoza 2023. godine. Samo nekoliko dana prije napada na Rjazan, ukrajinski dronovi su izveli napad na Saranski pogon u Mordoviji, gdje se proizvodi barut, raketno gorivo i pirotehnika.