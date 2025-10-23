Novi razorni udar na golemu rusku rafineriju: Uništen dio postrojenja koji naftom opskrbljuje Moskvu?

U noći s 22. na 23. listopada 2023. godine, ukrajinski dronovi ponovno su pogodili najveću Rosnjeftovu rafineriju u Rusiji, smještenu u Rjazanu, izazvavši požar i daljnje štete na ključnim energetskim postrojenjima. Ovaj napad bio je treći u manje od tri mjeseca na ovaj strateški objekt, što pokazuje sve veći intenzitet ukrajinskih napada na rusku energetske infrastrukture
Šef Rjazanske regije, Pavel Malkov, izvijestio je da su padajući ostaci ukrajinskih dronova uzrokovali požar u jednoj od tvrtki smještenih u tom industrijskom području. Prema prvim izvještajima nije bilo žrtava, no materijalna šteta još uvijek nije potpuno procijenjena. Ruske snage protuzračne obrane navodno su uništile 14 dronova iznad regije, ali je većina napada bila usmjerena upravo na rafineriju u Rjazan, piše Kyiv Post.
Eksplozije i šteta na postrojenju
Rafinerija nafte Rjazan, u vlasništvu Rosnjefta, ima godišnji kapacitet od 13,8 milijuna tona nafte i ključna je za opskrbu gorivom Moskovske regije i drugih područja Rusije. Nakon eksplozija koje su odjeknule u noći napada, sigurnosne službe su blokirale pristup lokaciji, dok je prema izvještajima neovisnih kanala, požar izbio u blizini postrojenja za katalitičku i hidroobradu nafte.
Prema procjenama, napad je mogao ozbiljno ugroziti rad postrojenja, koje je do sada bilo jedno od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji. Postoje čak i naznake da je veliko postrojenje sada "dokrajčeno", što bi moglo izazvati još veće probleme u opskrbi gorivom unutar Rusije.
Povećanje napada na energetske objekte
Napad na rafineriju u Rjazan nije iznimka. Ukrajina je pojačala napade na rusku naftnu i plinsku infrastrukturu od kolovoza 2023. godine. Samo nekoliko dana prije napada na Rjazan, ukrajinski dronovi su izveli napad na Saranski pogon u Mordoviji, gdje se proizvodi barut, raketno gorivo i pirotehnika.
Nadalje, Ukrajina nije stala na tome – Dagestan, smješten gotovo 1200 kilometara od Ukrajine, također je bio na meti ukrajinskih dronova. Iako nisu svi detalji napada bili poznati, izvještaji sugeriraju da je napad pogodio kompleks za pretovar nafte Dagnjefteprodukt, koji se smatra najvećim na Sjevernom Kavkazu.
Ovi duboki napadi na ruske energetske objekte pokazali su koliko ukrajinske snage napadaju rusku energetsku infrastrukturu, ne samo uzduž bojišnice, nego i daleko u unutrašnjosti Rusije.
Šteta na ruskim rafinerijama
Ukrajinski napadi na ruske rafinerije i naftovode imaju značajne ekonomske posljedice. Od kolovoza je prema izvještajima zatvoreno oko 38% kapaciteta ruskih rafinerija, što je dovelo do nestanaka goriva u mnogim regijama. Rusija je bila prisiljena uvesti ograničenja na prodaju goriva u 57 regija. Smanjeni kapaciteti za proizvodnju nafte stvorili su ozbiljan poremećaj u opskrbi gorivom, što je uzrokovalo porast cijena.
Rosstat (ruski statistički ured) zabilježio je najveći mjesečni porast cijena goriva od 2018. godine (2,58% u rujnu), dok je godišnja stopa rasta cijena dosegnula 12,73% – najvišu u posljednjih 14 godina. Poremećaji u opskrbi gorivom prisilili su Rusiju da se okrene uvozu iz Bjelorusije, Kine i drugih azijskih dobavljača, čime je dodatno narušena energetska stabilnost zemlje.