Dronovi napali regiju Tjumen u zapadnom Sibiru, ne zna se otkuda su došli

07.10.2025 u 12:20

Dronovima je napadnuta naftom bogata regija Tjumen u zapadnom Sibiru, objavile su u utorak ruske vlasti, uz oprečna izvješća o prijavljenoj šteti

Tri su drona otkrivena i neutralizirana u prostoru tvrtke u regionalnome glavnom gradu Tjumenu, objavila je regionalna uprava. Incident se dogodio u ponedjeljak navečer. Tjumen je od linije bojišnice udaljen više od 2000 kilometara i nalazi se u azijskom dijelu Rusije. Ako su dronovi lansirani iz Ukrajine, bio bi to prvi put da su kijevski dronovi dugog dometa prešli Uralsko gorje.

"Brzom intervencijom hitnih službi spriječena je detonacija dronova", stoji u objavi na Telegramu te se dodaje da nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete.

No ukrajinski Telegram kanal Exilenova izvještava da je pogođena rafinerija. Premda je priložena i fotografija kao dokaz, na njoj se vidi samo manja šteta na zaštitnom zidu ispred samih spremnika nafte.

Nije moguće potvrditi je li fotografija doista iz Tjumena. Ljetos je Ukrajina već napadala strateške bombardere u Irkutsku u istočnom Sibiru, koristeći pritom dronove, no ti su dronovi prokrijumčareni u zemlju kamionima i lansirani nedaleko od vojnog aerodroma.

