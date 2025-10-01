Francuzi zauzeli brod ruske 'flote u sjeni', jesu li s njega lansirani dronovi koji haraju Danskom?

Riječ je o brodu poznatom kao Boracay , a koji je koristio brojne različite identitete i bio je jedan od četiri plovila povezana s Rusijom u morima u blizini Danske kada su dronovi nepoznatog porijekla nadlijetali tu zemlju 22. i 24. rujna , piše britanski Guardian .

Tanker je plovio iz ruskog naftnog terminala u Primorsku blizu Sankt Peterburga, prevozeći 750.000 barela sirove nafte, prema Vadinaru u Indiji, ali ga je u nedjelju presreo francuski ratni brod i preusmjerio prema Saint-Nazaireu u zapadnoj Francuskoj dok istraga traje.

Ranije tog dana francuski javni tužitelj stavio ga je pod istragu, što je Emmanuel Macron opisao kao "dobru stvar". Iz Moskve su na pitanje o brodu odgovorili da zasad nemaju informacije o tankeru ili incidentu.

'Flota u sjeni' je izraz koji se koristi za plovila čije je vlasništvo teško pratiti ili koja su varljivo identificirana, ali ih Rusija i druge zemlje koriste za tajnu trgovinu naftom i drugom robom, često kako bi izbjegle ekonomske sankcije.