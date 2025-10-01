OTVORILI ISTRAGU

Francuzi zauzeli brod ruske 'flote u sjeni', jesu li s njega lansirani dronovi koji haraju Danskom?

V. Mo.

01.10.2025 u 20:13

Ilustracija/Brod Boracay
Ilustracija/Brod Boracay Izvor: Profimedia / Autor: Damien MEYER / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Francuska vojska ukrcala se na naftni tanker koji se nalazi na popisu ruskih plovila 'flote u sjeni' i za koje se sumnja da je lansirna rampa za misteriozne letove dronova koji su prošli tjedan prisilili zatvaranje zračnih luka u Danskoj

Riječ je o brodu poznatom kao Boracay, a koji je koristio brojne različite identitete i bio je jedan od četiri plovila povezana s Rusijom u morima u blizini Danske kada su dronovi nepoznatog porijekla nadlijetali tu zemlju 22. i 24. rujna, piše britanski Guardian.

vezane vijesti

Tanker je plovio iz ruskog naftnog terminala u Primorsku blizu Sankt Peterburga, prevozeći 750.000 barela sirove nafte, prema Vadinaru u Indiji, ali ga je u nedjelju presreo francuski ratni brod i preusmjerio prema Saint-Nazaireu u zapadnoj Francuskoj dok istraga traje.

Ranije tog dana francuski javni tužitelj stavio ga je pod istragu, što je Emmanuel Macron opisao kao "dobru stvar". Iz Moskve su na pitanje o brodu odgovorili da zasad nemaju informacije o tankeru ili incidentu.

'Flota u sjeni' je izraz koji se koristi za plovila čije je vlasništvo teško pratiti ili koja su varljivo identificirana, ali ih Rusija i druge zemlje koriste za tajnu trgovinu naftom i drugom robom, često kako bi izbjegle ekonomske sankcije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRESRELI FLOTILU ZA GAZU

PRESRELI FLOTILU ZA GAZU

Izraelci uhitili Gretu Thunberg: Nju i njene prijatelje prebacujemo u našu luku
'ZASTARJELA TEHNOLOGIJA'

'ZASTARJELA TEHNOLOGIJA'

Novcem od carina Trump želi ponovno graditi bojne brodove, evo zašto to nema smisla
KOPENHAŠKI SAMIT

KOPENHAŠKI SAMIT

Zid protiv dronova pokrivat će cijelu Europu, ali zasad je prioritet istočni bok

najpopularnije

Još vijesti