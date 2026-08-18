Nove satelitske snimke prikazuju razmjere strašnog požara u Omišu: Sve je spaljena zemlja

Nove satelitske snimke jasno pokazuju razmjere velikog požara koji je zahvatio područje Omiša i okolice sve do Lokve Rogoznice

U sklopu europske misije Sentinel-2 sateliti su snimili situaciju u Omišu i okolici nekoliko dana prije požara, te nekoliko dana poslije požara. Prva snimka nastala je 11. kolovoza, dva dana prije izbijanja požara, i prikazuje padine iznad obale prije nego što ih je zahvatila vatra.

Druga snimka je snimljena 14. kolovoza, dok je požar još bio aktivan i na toj snimci se vidi i dim kako se uzdiže nad područjem između Omiša i Lokve Rogoznice.

Treća snimka snimljena je danas, 18. kolovoza i prkazuje kako područje izgleda nakon što je požar prošao.

Najveća razlika vidi se između prve i treće snimke. U samo nekoliko dana izgled obale i padina iznad naselja dramatično se promijenio, a opožarena površina jasno se razlikuje od okolnog terena. Uz pomoć europskih satelita uspjeli smo izvući i samu fotografiju požara 14. kolovoza, a na njoj se vide žarišta i vatrena linija koja se proteže od Omiša do Lokve Rogoznice.

Podsjetimo, u katastrofalnom požaru koji je buknuo u noći s 13. na 14. kolovoza 2026. godine na području Lokve Rogoznice i Omiša, jedna je osoba smrtno stradala, dok je 38 osoba ozlijeđeno , od kojih se nekoliko još uvijek bori za život u bolnici. Vatrena stihija nošena jakim vjetrom opustošila je perimetar od 23 kilometra dužine i 1,5 kilometara širine, spalivši ukupno oko tisuću hektara površine.

Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+72 Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prema službenom izvješću splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana , u potpunosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata. Izgorjela su i 45 plovila koja su bila izvučena na suhi vez, dok su djelomično izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila. Službeni očevid Državnog odvjetništva (DORH) potvrdio je da je požar započeo u šumskom predjelu pokraj ceste u Lokvi Rogoznici. Forenzičari i kemijsko-fizikalni vještaci Centra "Ivan Vučetić" izuzeli su materijalne uzorke s ishodišta kako bi utvrdili točan uzrok i otkrili radi li se o namjernom podmetanju.

Apokalipsa kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+171 Apokalipsa kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL