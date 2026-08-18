kilometarska šteta

Nove satelitske snimke prikazuju razmjere strašnog požara u Omišu: Sve je spaljena zemlja

M. Šurina

18.08.2026 u 19:57

Satelitske snimke Omiša i okolice prije i nakon požara
Satelitske snimke Omiša i okolice prije i nakon požara Izvor: Screenshot/montaža: tportal / Autor: Sentinel-2/Copernicus
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Nove satelitske snimke jasno pokazuju razmjere velikog požara koji je zahvatio područje Omiša i okolice sve do Lokve Rogoznice

U sklopu europske misije Sentinel-2 sateliti su snimili situaciju u Omišu i okolici nekoliko dana prije požara, te nekoliko dana poslije požara.

Prva snimka nastala je 11. kolovoza, dva dana prije izbijanja požara, i prikazuje padine iznad obale prije nego što ih je zahvatila vatra.

Omiš i okolica prije požara, 11. kolovoza
Omiš i okolica prije požara, 11. kolovoza Izvor: Screenshot / Autor: Sentinel-2/Copernicus

Druga snimka je snimljena 14. kolovoza, dok je požar još bio aktivan i na toj snimci se vidi i dim kako se uzdiže nad područjem između Omiša i Lokve Rogoznice.

Omiš i okolica tijekom požara, 14. kolovoza
Omiš i okolica tijekom požara, 14. kolovoza Izvor: Screenshot / Autor: Sentinel-2/Copernicus

Treća snimka snimljena je danas, 18. kolovoza i prkazuje kako područje izgleda nakon što je požar prošao.

Omiš i okolica nakon požara, 18. kolovoza
Omiš i okolica nakon požara, 18. kolovoza Izvor: Screenshot / Autor: Sentinel-2/Copernicus

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Najveća razlika vidi se između prve i treće snimke. U samo nekoliko dana izgled obale i padina iznad naselja dramatično se promijenio, a opožarena površina jasno se razlikuje od okolnog terena.

Uz pomoć europskih satelita uspjeli smo izvući i samu fotografiju požara 14. kolovoza, a na njoj se vide žarišta i vatrena linija koja se proteže od Omiša do Lokve Rogoznice.

Vatrena linija u Omišu snimljena satelitima
Vatrena linija u Omišu snimljena satelitima Izvor: Screenshot / Autor: Sentinel-2/Copernicus

Podsjetimo, u katastrofalnom požaru koji je buknuo u noći s 13. na 14. kolovoza 2026. godine na području Lokve Rogoznice i Omiša, jedna je osoba smrtno stradala, dok je 38 osoba ozlijeđeno, od kojih se nekoliko još uvijek bori za život u bolnici.

Vatrena stihija nošena jakim vjetrom opustošila je perimetar od 23 kilometra dužine i 1,5 kilometara širine, spalivši ukupno oko tisuću hektara površine.

Požar kod Omiša
  • Požar kod Omiša
  • Požar kod Omiša
  • Požar kod Omiša
  • Požar kod Omiša
  • Požar kod Omiša
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Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prema službenom izvješću splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, u potpunosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća te sedam gospodarskih, tri ugostiteljska i šest pomoćnih objekata. Izgorjela su i 45 plovila koja su bila izvučena na suhi vez, dok su djelomično izgorjele 43 kuće, 20 vozila i devet plovila.

Službeni očevid Državnog odvjetništva (DORH) potvrdio je da je požar započeo u šumskom predjelu pokraj ceste u Lokvi Rogoznici. Forenzičari i kemijsko-fizikalni vještaci Centra "Ivan Vučetić" izuzeli su materijalne uzorke s ishodišta kako bi utvrdili točan uzrok i otkrili radi li se o namjernom podmetanju.

Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
  • Apokalipsa kod Omiša
    +171
Apokalipsa kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Stručnjaci za sigurnost napominju kako je ponašanje ovog požara značajno odstupalo od uobičajenih ljetnih požara na obali. Pokrenut je postupak za proglašenje prirodne nepogode za područje grada Omiša kako bi stradali građani mogli dobiti financijsku pomoć Vlade za obnovu uništene imovine

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