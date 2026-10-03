Slovenci i Ukrajinci kod Rijeke mjesecima štancali ilegalne cigarete u tvornici od milijun i pol eura

Voditelj riječke Službe organiziranog kriminaliteta Kristijan Zrinušić rekao je da je policija prvi trag dobila još u prosincu prošle godine. Informaciju o kretanju kamiona i mogućem postojanju ilegalne tvornice cigareta proslijedili su im kolege iz međunarodnih policijskih organizacija. Prema policijskim procjenama, cigarete proizvedene u pogonu bile su namijenjene tržištu zapadne Europe, javlja Novi list .

Na konferenciji za novinare rezultate istrage predstavili su Kristijan Zrinušić iz PU primorsko-goranske, zamjenica ravnatelja USKOK-a Barbara Wolf Volčanšek te Luka Berač iz Carinske uprave.

Tvornica se nalazila u prostoru od nekoliko stotina četvornih metara na području Matulja. USKOK navodi da je riječ o prostoru bivšeg restorana koji su osumnjičeni unajmili i pretvorili u proizvodni pogon. Za skladištenje cigareta, sirovina i repromaterijala koristili su zaseban poslovni prostor na području Kostrene.

Prema USKOK-u, u istrazi su obuhvaćena trojica slovenskih i dvojica ukrajinskih državljana. Sumnja se da su za rad na proizvodnim linijama angažirali i veći broj zasad neutvrđenih osoba, dok su za prijevoz robe i radnika te kao prethodnicu i pratnju koristili više osobnih vozila. USKOK je za svih pet okrivljenika zatražio istražni zatvor.

Na konferenciji je, međutim, rečeno da je ukupno uhićeno šest stranih državljana. Policija procjenjuje da je državni proračun oštećen za oko pola milijuna eura.

Kombi pun duhana doveo istražitelje do raspleta

Dio operacije izašao je u javnost već prošlog vikenda. Carinici su 26. rujna na autocesti Rijeka–Zagreb, kod benzinske postaje Cernik na području Čavala, zaustavili Fiat Ducato kojim je upravljao ukrajinski državljanin. U teretnom prostoru pronašli su 714 kilograma sitno rezanog duhana i 102.080 cigareta bez duhanskih markica. Obračunata trošarina samo za tu zapljenu iznosila je 106.693,56 eura.

USKOK sada u sklopu istrage navodi zapljenu 714 kilograma rezanog duhana i ukupno 102.808 cigareta te sumnja da je skupina od prosinca 2025. do početka listopada ove godine kontinuirano proizvodila, prevozila i prodavala cigarete. Iznos njihove ukupne zarade zasad nije utvrđen.