VATROGASCI BRANE KUĆE

Na neretvanskom brdu buknuo veliki požar: 'Gori nekontrolirano. Ako okrene vjetar...'

B. S. / Hina

03.10.2026 u 20:19

Požar na brdu Rujnica
Požar na brdu Rujnica Izvor: Screenshot / Autor: Vatrogasci193
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Šumski požar buknuo je u subotu navečer na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska, a gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve, potvrdio je Hini zapovjednik JVP-a Metković Jure Pilj.

„Gori nekontrolirano. Trenutno nije blizu kuća, ali ako okrene vjetar, i to je mogućnost. Sad je malo vjetar splasnuo pa ćemo malo aktivnije raditi. Čekamo još pomoć iz drugih dijelova županije“, rekao je Pilj.

Zbog vatrogasne intervencije zatvorena je cesta Kula Norinska – Orepak kroz mjesta Podrujnica, Momići i Matijevići.

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