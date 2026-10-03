Na neretvanskom brdu buknuo veliki požar: 'Gori nekontrolirano. Ako okrene vjetar...'

Šumski požar buknuo je u subotu navečer na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska, a gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve, potvrdio je Hini zapovjednik JVP-a Metković Jure Pilj.
„Gori nekontrolirano. Trenutno nije blizu kuća, ali ako okrene vjetar, i to je mogućnost. Sad je malo vjetar splasnuo pa ćemo malo aktivnije raditi. Čekamo još pomoć iz drugih dijelova županije“, rekao je Pilj.
Zbog vatrogasne intervencije zatvorena je cesta Kula Norinska – Orepak kroz mjesta Podrujnica, Momići i Matijevići.