Na neretvanskom brdu buknuo veliki požar: 'Gori nekontrolirano. Ako okrene vjetar...'

„Gori nekontrolirano. Trenutno nije blizu kuća, ali ako okrene vjetar, i to je mogućnost. Sad je malo vjetar splasnuo pa ćemo malo aktivnije raditi. Čekamo još pomoć iz drugih dijelova županije“, rekao je Pilj.

Zbog vatrogasne intervencije zatvorena je cesta Kula Norinska – Orepak kroz mjesta Podrujnica, Momići i Matijevići.