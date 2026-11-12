Nova drama na Ustavnom sudu: Troje sudaca postavilo ultimatum, Staničić odgovorio

Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić u četvrtak je priopćio da je otvaranje sjednica Ustavnog suda javnosti moguće samo ako suci dođu na sjednicu, nakon što mu je troje sudaca pismeno iznijelo uvjete pod kojima su spremni postići dogovor oko snimanja i medijskog praćenja sjednica.
Staničić je za ponedjeljak, 16. studenoga, sazvao sjednicu na kojoj bi ustavni suci trebali postići dogovor o tonskom snimanju, ali i otvaranju ustavnosudskih sjednica javnosti.
U pozivu koji je u utorak ujutro objavljen na internetskoj stranici suda stoji da je Staničić predložio raspravu o Nacrtu pravilnika o tonskom snimanju sjednica, stručnih sastanaka i sjednica vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske. Kao druga točka dnevnog reda navedena je "rasprava o otvaranju (dijela) sjednica Ustavnog suda javnosti".
U pismu koje su Staničiću uputili ranije u četvrtak suci Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Lovorka Kušan zahtijevaju da se svako tonsko ili video snimanje sjednica prethodno precizno uredi izmjenama Poslovnika Ustavnog suda, uz jasna jamstva protiv "zloupotrebe i manipulacije".
Riječ je o troje ustavnih sudaca koji su još krajem listopada u medijima ustvrdili da ne žele sudjelovati na sastancima i sjednicama za koje tvrde da se snimaju nezakonito.
Oštre političke sankcije
To je izazvalo i oštre političke reakcije, od premijerove opaske da se radi o opstrukciji rada sudaca koje je predložila lijeva oporba do sukoba parlamentarne većine i manjine. Istovremeno zbog nemogućnosti dogovora vladajućih i oporbe o imenovanju tri ustavna suca za čiji je izbor potrebna dvotrećinska saborska većina to tijelo radi u krnjem sastavu s 10 umjesto 13 sudaca.
U posljednjem pismu Staničiću troje sudaca traži i da predsjednik suda prestane s navodnim pritiscima na suce, curenjem povjerljivih podataka sa zatvorenih sastanaka i rješavanjem internih nesuglasica putem medija, kako bi se zaštitila njihova ustavom zajamčena sudačka nezavisnost.
Staničić: Za otvaranje sjednica javnosti nužno je donijeti novu odluku
Staničić u priopćenju poslanom kasnije u četvrtak podsjeća da je na snazi odluka svih sudaca Ustavnog suda od 14. rujna 2020. kada je donesen zaključak "da sjednicama Ustavnog suda ni u buduće neće biti nazočni mediji" te da će se javnost rada osiguravati "na druge načine propisane Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Ustavnog suda".
"Stoga je za otvaranje sjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske javnosti nužno donijeti novu odluku, kojom će većina sudaca zauzeti drukčiji stav o prisutnosti medija na sjednicama suda", priopćio je u četvrtak Staničić.
"Sjednica Ustavnog suda mjesto je na kojem svi suci trebaju iznijeti svoja pravna stajališta, raspraviti prijedloge i o njima odlučiti glasovanjem. Različita mišljenja legitimna su i sastavni su dio rada Suda te doprinose kvaliteti odluka. Pitanja koja su u javnosti otvorena tako će biti predmet rasprave i odlučivanja svih sudaca Ustavnog suda", navodi u priopćenju.
Dodaje i da neslaganja među sucima ne mogu imati prednost pred temeljnom zadaćom Ustavnog suda – sudjelovanjem na sjednicama suda, odlučivanjem o predmetima građana i drugih stranaka koje od suda očekuju odluke o zaštiti svojih prava.
'Sudjelovanje na sjednicama je odgovornost svakog člana'
"Sudjelovanje na sjednicama je odgovornost svakog člana Ustavnog suda", navodi Staničić. Dodaje da se i osobno zalaže za otvaranje sjednica Ustavnog suda javnosti te da se nada da će takvu odluku i donijeti u ponedjeljak.
"Da bi Sud o tome mogao odlučiti, potrebno je da suci sudjeluju na sjednici i u odlučivanju. Učinit ću sve što je u mojoj moći i u skladu sa zakonom kako bih osigurao da Ustavni sud redovito i učinkovito obavlja svoju temeljnu zadaću i rješava pravna pitanja naših građana i drugih stranaka. Stoga sam sve kolege suce još jednom pozvao da sudjeluju na sjednici 16. studenoga iznesu svoja stajališta i sudjeluju u odlučivanju. To je odgovornost svakoga od nas", zaključio je Staničić.