Nova drama na Ustavnom sudu: Troje sudaca postavilo ultimatum, Staničić odgovorio

Riječ je o troje ustavnih sudaca koji su još krajem listopada u medijima ustvrdili da ne žele sudjelovati na sastancima i sjednicama za koje tvrde da se snimaju nezakonito.

U pismu koje su Staničiću uputili ranije u četvrtak suci Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Lovorka Kušan zahtijevaju da se svako tonsko ili video snimanje sjednica prethodno precizno uredi izmjenama Poslovnika Ustavnog suda, uz jasna jamstva protiv "zloupotrebe i manipulacije".

U pozivu koji je u utorak ujutro objavljen na internetskoj stranici suda stoji da je Staničić predložio raspravu o Nacrtu pravilnika o tonskom snimanju sjednica, stručnih sastanaka i sjednica vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske. Kao druga točka dnevnog reda navedena je "rasprava o otvaranju (dijela) sjednica Ustavnog suda javnosti".

Staničić je za ponedjeljak, 16. studenoga, sazvao sjednicu na kojoj bi ustavni suci trebali postići dogovor o tonskom snimanju, ali i otvaranju ustavnosudskih sjednica javnosti.

Oštre političke sankcije

To je izazvalo i oštre političke reakcije, od premijerove opaske da se radi o opstrukciji rada sudaca koje je predložila lijeva oporba do sukoba parlamentarne većine i manjine. Istovremeno zbog nemogućnosti dogovora vladajućih i oporbe o imenovanju tri ustavna suca za čiji je izbor potrebna dvotrećinska saborska većina to tijelo radi u krnjem sastavu s 10 umjesto 13 sudaca.

U posljednjem pismu Staničiću troje sudaca traži i da predsjednik suda prestane s navodnim pritiscima na suce, curenjem povjerljivih podataka sa zatvorenih sastanaka i rješavanjem internih nesuglasica putem medija, kako bi se zaštitila njihova ustavom zajamčena sudačka nezavisnost.

Staničić: Za otvaranje sjednica javnosti nužno je donijeti novu odluku

Staničić u priopćenju poslanom kasnije u četvrtak podsjeća da je na snazi odluka svih sudaca Ustavnog suda od 14. rujna 2020. kada je donesen zaključak "da sjednicama Ustavnog suda ni u buduće neće biti nazočni mediji" te da će se javnost rada osiguravati "na druge načine propisane Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom Ustavnog suda".

"Stoga je za otvaranje sjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske javnosti nužno donijeti novu odluku, kojom će većina sudaca zauzeti drukčiji stav o prisutnosti medija na sjednicama suda", priopćio je u četvrtak Staničić.

"Sjednica Ustavnog suda mjesto je na kojem svi suci trebaju iznijeti svoja pravna stajališta, raspraviti prijedloge i o njima odlučiti glasovanjem. Različita mišljenja legitimna su i sastavni su dio rada Suda te doprinose kvaliteti odluka. Pitanja koja su u javnosti otvorena tako će biti predmet rasprave i odlučivanja svih sudaca Ustavnog suda", navodi u priopćenju.

Dodaje i da neslaganja među sucima ne mogu imati prednost pred temeljnom zadaćom Ustavnog suda – sudjelovanjem na sjednicama suda, odlučivanjem o predmetima građana i drugih stranaka koje od suda očekuju odluke o zaštiti svojih prava.

'Sudjelovanje na sjednicama je odgovornost svakog člana'

"Sudjelovanje na sjednicama je odgovornost svakog člana Ustavnog suda", navodi Staničić. Dodaje da se i osobno zalaže za otvaranje sjednica Ustavnog suda javnosti te da se nada da će takvu odluku i donijeti u ponedjeljak.

"Da bi Sud o tome mogao odlučiti, potrebno je da suci sudjeluju na sjednici i u odlučivanju. Učinit ću sve što je u mojoj moći i u skladu sa zakonom kako bih osigurao da Ustavni sud redovito i učinkovito obavlja svoju temeljnu zadaću i rješava pravna pitanja naših građana i drugih stranaka. Stoga sam sve kolege suce još jednom pozvao da sudjeluju na sjednici 16. studenoga iznesu svoja stajališta i sudjeluju u odlučivanju. To je odgovornost svakoga od nas", zaključio je Staničić.