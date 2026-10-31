Hajdaš Dončić oštro o otpadu, ali i sucima: 'Oni nisu masoni, nisu tajno društvo'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu kako je u Hrvatskoj otpad pitanje nacionalne sigurnosti te će, kada SDP preuzme odgovornost upravljanja državom gospodarenje otpadom prijeći u njezinu nadležnost. Dotaknuo se i Ustavnog suda

"I tu je naša poruka jasna, naš politički stav je jasan. Neće više biti 17 ili 18 nadležnosti da ne znamo tko, što, gdje i kako, tko je odgovoran za nešto, da li je to općina, inspektorat, ministarstvo, ured za upravljanje državnom imovinom. Sve će to biti pod jednom državnom kapom. I to je ključno", rekao je Hajdaš Dončić.

Govoreći na konferenciji za novinare održanoj na mjestu budućeg regionalnog odlagališta otpada za Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju Orlovnjak na ulazu u Antunovac kod Osijeka, poručio je kako će država biti ta koja će kontrolirati izgradnju te će u nekim budućim oblicima, ili holdinga ili nekog drugog načina upravljanja, preuzeti zapravo upravljanje nad cijelim gospodarenjem otpadom u Republici Hrvatskoj. Na taj način, po njegovu mišljenju, spriječit će se u djelovanju i ekomafija koja postoji u Hrvatskoj. "Sprječavaju se različiti stakeholderi ili dionici koji zarađuju dvostruko ili trostruko s uvozom ili čak s izvozom otpada koje Hrvatska ne može obraditi. Zato smo tu vrlo jasni i zato smo i izabrali prvo politiku gospodarenja otpadom jer u Hrvatskoj je otpad pitanje nacionalne sigurnosti". Naveo je i kako je gradnja centara za gospodarenje otpadom prepuštena županijama, općinama ili gradovima koji nemaju kapaciteta za tako velike projekte, što dodatno nameće potrebu da upravo država preuzme sustav upravljanja otpadom.

Potpredsjednica SDP-a i europarlamentarka Biljana Borzan podsjetila je da se o gradnji regionalnog odlagališta Orlovnjak govori već dva i pol desetljeća, a od cijelog projekta je i dalje vidljiva jedino gola poljana. "Građani imaju pravo znati kada će dobiti centar za obradu otpada i koliko će on koštati. Sada se pojavio novi problem, a to je nesrazmjer planiranih financijskih sredstava i ponude od izvođača. Naravno da se svaki građanin pita hoću li ja platiti tu razliku. To ne znamo. Ne znamo koliko će koštati centar, ne znamo koliko će koštati obrada kada on počne raditi", navela je. Kazala je i kako njezina kritika nije samo radi kritike same te je napomenula kako su primjerice pretovarne stanice koje postoje u Osječko-baranjskoj županiji dobre.