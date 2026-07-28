UPOV stupe

Počeli radovi na najvećem dugom pročistaču otpadnih voda u Hrvatskoj

V. B./Hina

28.07.2026 u 13:24

UPOV Stupe
UPOV Stupe Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U sklopu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin u utorak su počeli radovi na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe

Tim je činom počela realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Nakon završetka radova uređaj će postati drugi najveći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj i središnja točka jedinstvenog sustava odvodnje aglomeracije Split – Solin.

Skidanje mutnoće u vodi

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je podsjetio kako su nedavno otvoreni radovi i na crpilištu Jadro kako bi se skinula mutnoća u vodi i da bude što bolji standard građana dok se u Stupama čini kruna gradnje brojne kanalizacijske mreže u kilometrima.

Rekao je da će ugraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će zbrinuti 275 tisuća stanovnika, a tome treba dodati i Divulje, te Čiovo što je zajedno 400 tisuća stanovnika.

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Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban je istaknuo kako će generacije koje dolaze vidjeti benefite tog ekološkog projekta, a kruna svih projekata su upravo Stupe zahvaljujući kome će Brački kanal biti apsolutno čist.

O aglomeracijskom projektu Split-Solin gradonačelnik Tomislav Šuta je rekao kako je to najveći projekt komunalne infrastrukture posljednjih 50 godina i predstavlja veliki iskorak za grad.

65 kilometara vodoopskrbe

Izgrađuje se oko 65 kilometara vodoopskrbe sa rekonstrukcijom i oko 125 kilometara same odvodnje, a svi će stanovnici imati 90 posto mogućnosti priključenja na vodoopskrbu, a 97 posto na odvodnju, kazao je Šuta.

"Voda koja danas ide nepročišćena u more zamijenit će se drugim stupnjem biološke obrade, a ukupna vrijednost ovdje je oko sto milijuna eura, dok je vrijednost obje aglomeracije Split-Solin i Kaštela-Trogir oko 560 milijuna eura. Ovo su povijesna ulaganja", objasnio je Šuta.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić je kazao kako je rok izvođenja radova 28 mjeseci od uvođenja izvođača u posao do početka probnog rada uređaja, a ukupno trajanje ugovora je 43 mjeseca do preuzimanja uređaja od strane Vodovoda i kanalizacije Split, uključujući probni rad i ishođenje uporabne dozvole.

"Izgradnjom uređaja će se osigurati suvremeno pročišćavanje komunalnih otpadnih voda za područje Splita i okolice te ostvariti jedan od ključnih ciljeva, a to je zaštita mora, očuvanje okoliša i ispunjavanje europskih standarda u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda", ustvrdio je Perić.

Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more čime će se dugoročno unaprijediti kvaliteta mora Bračkog kanala, zaštita okoliša i kvaliteta života građana na području Splita i okolnih jedinica lokalne samouprave.

Taj je projekt jedna od najvećih infrastrukturnih investicija u području vodnoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj vrijednosti veće od 321 milijun eura.

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