Nogalo o uhićenju Ane Stavljenić Rukavine: 'Iza nje su nevidljive ruke, ja ću ih USKOK-u učiniti vidljivima!'

Među onima koje je danas USKOK privodio po Zagrebu, našla se i Ana Stavljenić Rukavina, i to zbog afere oko Dječje bolnice Srebrnjak. Bivši dugogodišnji ravnatelj ove bolnice Boro Nogalo komentirao je što ova uhićenja znače za milijunski projekt bolnice na Srebrnjaku, zbog kojeg je navodno došlo do namještanja natječaja i smjene Nogala

"Ništa od toga nije navodno. To je sve istina… Tragedija je po Hrvatsku da se to dogodilo u jednoj ozbiljnoj ustanovi koja je dobila najveće europske projekte, koja je dobila status klinike i sve što smo morali dobiti. Smijenila se jedna uprava, ne samo ja, nego cijeli moj tim koji je stvarao ovaj projekt na kojem su radili 10 godina. I onda potpišete ugovor da bi došla nova ekipa, ekipa koja to 'zna bolje od nas', a istodobno ta ekipa s Medicinskog fakulteta u Zagrebu i s Rebra su aplicirali za taj projekt i nisu ga dobili. To je jedna ozbiljna hobotnička priča. Ovdje je Ana Stavljenić Rukavina ona je sve potpisivala, odrađivala, slušala', rekao je Nogalo za RTL.

"Iza nje postoji jedna ozbiljna mreža, nevidljive ruke, ali za mene vidljive i to ću ja, naravno, izjaviti sve USKOK-u", rekao je dalje Nogalo i dodao o kojim ljudima je sve riječ koji su, kako kaže, oni koji predstavljaju te "nevidljive ruke koje će on učiniti vidljivima USKOK-u":

"To je sprega političara, znanstvenika, akademske zajednice i ono što me je najviše zaboljelo da je postavljen specijalizant za ravnatelja Srebrnjaka. To se nije događalo nikada u svijetu u akademskoj zajednici. I svi šute! Šuti Liječnički zbor, Pedijatrijsko društvo, pravobranitelji…"