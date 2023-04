Nobilo: Na ostavku šefice USKOK-a utjecala je i pozadinska atmosfera u DORH-u

Iz DORH-a su kao službeno objašnjenje naveli 'osobne razloge', no u javnosti su ubrzo počele curiti neslužbene informacije koje su govorile o tome da je u pozadini ostavke šefice Uskoka zapravo prometna nesreća koju je imao njezin vozač sa službenim automobilom koji je koristio u privatne svrhe.

'Ne znamo puno, ali iz onog što znamo mogli bismo zaključiti da imamo dva utjecaja - jedan je događaj gdje očito Hrvoj Šipek nije znala za tu nesreću, da se nije regresno naplatilo od vozača i to je formalni razlog, a drugo je pozadinska situacija u DORH-u', kazao je Nobilo.

Govoreći upravo o tim pozadinskim razlozima, Nobilo ističe da situacija nije idilična u DORH-u pa se prisjetio afere Žalac.

'Tada je Hrvoj Šipek pokušala riješiti aferu tako da prisili šeficu USKOK-a da odstupi. Ona je smatrala da nije kriva, da ju je obavijestila. I - to nije uspjelo. Uz to, glavna državna odvjetnica je vidjela da ako bi otišla šefica USKOK-a, da bi to i nju povuklo s tog mjesta. Ostalo je navjerojatnije, pretpostavljam, neka tenzija između njih', kaže Nobilo.