Njemački ministar poljoprivrednicima: Nema više novca za poticaje

Tisuće vozača traktora i kamiona i oko deset tisuća ljudi u ponedjeljak je blokiralo aveniju koja vodi do berlinskih Brandenburških vrata, nakon tjedna prosvjeda protiv većih poreza za poljoprivrednike.

"S ratom u Ukrajini, mir i sloboda u Europi su ponovo ugroženi. Stoga moramo ponovo investirati u našu sigurnost kao što smo to nekada radili", rekao je Lindner.

Prosvjedi su izbili zbog odluke vlade da ukine subvenciju na plavi dizel, u pokušaju uravnotežavanja proračuna za 2024. nakon što je presuda ustavnog suda poremetila planove proračunskih rashoda.

Vlada je u pokušaju smirivanja situacije pristala na zadržavanje povrata poreza na kupnju poljoprivrednih vozila a ukidanje subvencije plavog dizela razvući će na nekoliko godina.

No poljoprivrednici poručuju da to nije dovoljno i to su pokazali glasnim negodovanjem.

Šef sindikata Joachim Rukwied ih je zamolio da ga saslušaja do kraja, dodajući da poštuje svakog političara koji je spreman stati ispred poljoprivrednika.

"Bez stabilnosti na selu, bez poljoprivrede naša država nema budućnost”, rekao je predsjednik Unije poljoprivrednika.

"Zato smo spremni izaći na ulice”. Zahvalio je ministru financija Christianu Lindneru, uz njega na pozornici, što je stigao na skup.