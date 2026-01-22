Njemačka zabranila pristup floti u sjeni: 'Ne smijemo dopustiti da nas Putin ismijava'

Njemačka je rezolutno počela ograničavati pristup brodovima ruske flote u sjeni u svoje teritorijalne vode. Naime UN je promijenio Konvenciju o pravu mora, a sve se više sumnja da ti brodovi, osim šverca ruske nafte, sudjeluju u sabotažama diljem Europe

Finska, Danska i Švedska već dulje vrijeme tjeraju brodove ruske flote u sjeni iz svojih teritorijalnih voda. Sad im se, sudeći prema posljednjim akcijama, u tome pridružila i Njemačka. Naime prolaz do Baltičkog mora već je zabranjen za neke od njih. Deutsche Welle navodi da se jedna od takvih akcija dogodila 10. siječnja. Rano ujutro tog dana tanker Tavian uplovio je u njemačke vode Sjevernog mora. Kako ga njemačka policija smatra plovilom koje formalno ne postoji, poslala je helikopter i zatražila od kapetana uvid u brodske dokumente. On je potom ubrzo izašao iz njemačkih i ušao u danske vode, a zatim se vratio. Policija ga je ponovno dočekala i kapetanu uputila nedvosmislenu poruku da je brodu zabranjen ulazak u njemačke teritorijalne vode, stoga je već idućeg dana napustio Baltik.

Ustaljeni obrazac Naime pregledom dokumentacije utvrđeno je da brod plovi pod lažnom zastavom, ima krivotvoren identifikacijski broj i od 2021. godine nalazi se na američkom popisu sankcioniranih brodova. Slična situacija dogodila se i pet dana ranije, kad je tanker Chariot Tide bacio sidro samo nekoliko milja od podmorskih kabela u Baltičkom moru, već oštećenih sličnim manevrom. Nijemci su poslali fregatu i policijski brod, a kasnije je otkriveno da je brod dan ranije bio registriran u Gambiji, potom i preregistriran kao da je iz Gabona. Otprilike isto je prošao i ruski istraživački brod Akademik Boris Petrov, kojem je zabranjen ulazak u njemačke teritorijalne vode.

Uskraćeno pravo mirnog prolaska Ovi događaji prekretnica su u djelovanju njemačkih vlasti prema floti u sjeni jer su se policija i mornarica dosad teško nosile s tim problemom. Naime brojne zemlje su navodile da se čak i takvi brodovi mogu pozivati na pravo mirnog prolaska prema Konvenciji UN-a o pravu mora. To pravo omogućava prolazak teritorijalnim vodama druge države bez neprijateljskih namjera i mogućnosti ukrcaja. Za Baltičko more postoji i obaveza potpuno slobodne plovidbe država koje mu imaju pristup, a vrijedila je i u vrijeme Hladnog rata. No to je tumačenje promijenjeno, pa UN-ova konvencija obvezuje da svaki brod plovi pod stvarnom zastavom neke zemlje te da, u suprotnom, ne može tražiti pravo prolaza, a to vrijedi i ako prolaz predstavlja sigurnosni rizik. Na tu se odluku odnedavno poziva i SAD te ionako puno strože postupa prema tankerima na području oba američka kontinenta. U Njemačkoj su pak ovakva postupanja službi dobila punu podršku politike. Predsjednik parlamentarnog odbora koji nadzire rad njemačkih obavještajnih službi i član CDU-a Marc Henrichmann pozvao je da se maksimalno iskoristi postojeći pravni okvir te da se brodovi zaustave i trajno isključe iz pomorskog prometa. 'Ne smijemo dopustiti da nas despoti poput Putina ismijavaju. Moramo pokazati da kršenje zakona ima posljedice', rekao je Henrichmann. Zastupnik Zelenih Robin Wagener smatra da se 'mirni prolaz ne odnosi na brodove koji plove pod lažnom zastavom i koji predstavljaju rizik. Tu se mora djelovati. Riječ je o ekološkoj prijetnji i platformi za špijunažu, sabotažu i lansiranje dronova'.