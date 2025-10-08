Njemačka policija dobila zeleno svjetlo: Smjet će obarati dronove

Njemačka vlada prihvatila je u srijedu nacrt zakona kojim se povećava nadležnost savezne policije između ostalog i pri obrani od dronova
„Nacrt zakona regulira mjere koje savezna policija smije primjenjivati u obrani od dronova“, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU) nakon redovnog sastanka kabineta.
Dobrindt je rekao kako se pod pojmom „obrane od dronova“ podrazumijeva i njihovo obaranje. „Savezna policije će u budućnost smjeti prizemljivati i obarati dronove“, rekao je Dobrindt.
On je zaključio kako nadležnosti savezne policije do sada nisu bile dovoljno definirane.
„Vlada promjenom zakona reagira na novonastalu opasnost koja polazi od dronova…Savezna policja će biti u mogućnosti tehnički se suočiti s opasnošću koja polazi od dronova“, rekao je Dobrindt.
U to spada i nova oprema za ometanje signala upravljanja, GPS-a kao i upotreba elektromagnetskih valova.
Njemačka se u posljednje vrijeme suočila s više slučajeva ometanja zračnog prometa dronovima kao i preleta dronova iznad vojno osjetljivih područja.
Do sada nije bilo jasno u čiju nadležnost spada obrana od dronova s obzirom na to da njemačka vojska, koja jedina raspolaže tehničkim sredstvima, ne smije, shodno Ustavu, biti umiješana u akcije na unutarnjopolitičkom planu.
Upotreba Bundeswehra u obrani od dronova bit će naknadno regulirana zakonom, najavljeno je u srijedu nakon sastanka kabineta.
Savezna policija, koja je zadužena za sigurnost vanjskih granica te prometne infrastrukture i čvorišta, novim će zakonom dobiti i veće ovlasti u području protjerivanja osoba koje nemaju pravo boravka u Njemačkoj.
Predviđena je i bolja razmjena podataka putnika sa zrakoplovnim kompanijama koje prometuju izvan granica šengenskog prostora.