Njemačka policija dobila zeleno svjetlo: Smjet će obarati dronove

On je zaključio kako nadležnosti savezne policije do sada nisu bile dovoljno definirane.

Dobrindt je rekao kako se pod pojmom „ obrane od dronova “ podrazumijeva i njihovo obaranje . „Savezna policije će u budućnost smjeti prizemljivati i obarati dronove“, rekao je Dobrindt.

„Nacrt zakona regulira mjere koje savezna policija smije primjenjivati u obrani od dronova“, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU) nakon redovnog sastanka kabineta.

„Vlada promjenom zakona reagira na novonastalu opasnost koja polazi od dronova…Savezna policja će biti u mogućnosti tehnički se suočiti s opasnošću koja polazi od dronova“, rekao je Dobrindt.

U to spada i nova oprema za ometanje signala upravljanja, GPS-a kao i upotreba elektromagnetskih valova.

Njemačka se u posljednje vrijeme suočila s više slučajeva ometanja zračnog prometa dronovima kao i preleta dronova iznad vojno osjetljivih područja.

Do sada nije bilo jasno u čiju nadležnost spada obrana od dronova s obzirom na to da njemačka vojska, koja jedina raspolaže tehničkim sredstvima, ne smije, shodno Ustavu, biti umiješana u akcije na unutarnjopolitičkom planu.

Upotreba Bundeswehra u obrani od dronova bit će naknadno regulirana zakonom, najavljeno je u srijedu nakon sastanka kabineta.

Savezna policija, koja je zadužena za sigurnost vanjskih granica te prometne infrastrukture i čvorišta, novim će zakonom dobiti i veće ovlasti u području protjerivanja osoba koje nemaju pravo boravka u Njemačkoj.

Predviđena je i bolja razmjena podataka putnika sa zrakoplovnim kompanijama koje prometuju izvan granica šengenskog prostora.