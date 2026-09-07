Njemačka krajnja desnica nikad bliže vlasti: AfD napravio povijesni skok, no tek kreće prava politička drama

Vodeći kandidat AfD-a u Saskoj-Anhaltu Ulrich Siegmund rezultat je nazvao 'senzacionalnim' i poručio da njegova stranka želi što prije početi upravljati tom saveznom zemljom. 'Ovo nije samo pitanje Saske-Anhalta. Ovo je signal za cijelu Njemačku, samouvjeren signal', rekao je svojim pristašama, piše BBC.

Kršćansko-demokratska unija (CDU) osvojila je tek 17,2 posto glasova, izgubivši više od polovice potpore koju je imala na prethodnim izborima. AfD bi u novom sazivu parlamenta trebao imati 39 od ukupno 83 zastupnika, dok su za apsolutnu većinu potrebna 42.

No pitanje je kako će AfD svojih 39 mandata pretvoriti u vlast. Siegmund zasad odbacuje mogućnost vođenja manjinske vlade, iako vodstvo AfD-a na nacionalnoj razini tu mogućnost ne isključuje. 'Ako bude potrebno, jednostavno ćemo ponovno na izbore i tada ćemo dobiti 50 ili 55 posto', rekao je Siegmund, dodajući da je spreman razgovarati s pojedinim zastupnicima ili drugim strankama.

AfD-ov ogranak u Saskoj-Anhaltu domaća obavještajna služba klasificirala je kao desno-ekstremistički, što Siegmund odbacuje. AfD je na izborima više nego udvostručio rezultat iz 2021. godine, a vodstvo stranke, uključujući Alice Weidel i Tina Chrupallu, pobjedu je dočekalo uz veliko slavlje.

Dolazak AfD-a na čelo Saske-Anhalta imao bi velik politički značaj. Nijedna krajnje desna stranka nije upravljala nekom njemačkom saveznom zemljom od Drugog svjetskog rata, a pokrajinska vlast ima značajne ovlasti u područjima poput policije, obrazovanja i kulture.

BSW bi mogao postati ključan

Posebna pozornost sada je usmjerena na lijevo-populistički Savez Sahre Wagenknecht (BSW), koji je s nešto više od pet posto glasova uspio prijeći izborni prag i trebao bi osvojiti pet zastupničkih mjesta. Tih pet glasova AfD-u moglo bi otvoriti put prema većini.

BSW i AfD politički su vrlo udaljeni u nizu pitanja, ali dijele neke stavove o migraciji i odnosima s Rusijom. BSW zagovara strožu migracijsku politiku i nastavak uvoza ruskog plina, a nije potpuno isključio suradnju s AfD-om oko pojedinih pitanja.

Ostale stranke odbijaju ulazak u koaliciju s AfD-om i drže se takozvanog 'Brandmauera', odnosno političkog vatrozida kojim krajnju desnicu nastoje zadržati izvan vlasti.

AfD je već pobijedio na pokrajinskim izborima u susjednoj Tiringiji 2024. godine, ali ni tada zbog izolacije među ostalim strankama nije uspio preuzeti vlast.

CDU doživio težak poraz

Rezultat u Saskoj-Anhaltu predstavlja težak udarac za CDU kancelara Friedricha Merza. Pokrajinski kandidat CDU-a Sven Schulze priznao je poraz nakon što je potpora njegovoj stranci pala za više od polovice u odnosu na prethodne izbore.

'Ovo je bila iznimno teška i intenzivna izborna kampanja', rekao je Schulze, dodajući da će CDU morati ozbiljno analizirati rezultat. Njemački socijaldemokrati rezultat su opisali kao 'doista dramatičan'.

Čelnik SPD-a Lars Klingbeil, čija stranka na saveznoj razini sudjeluje u vlasti s CDU-om, poručio je da je rezultat iz Saske-Anhalta 'signal Berlinu' koji se ne smije ignorirati.

Izlaznost je bila vrlo visoka - 77,8 posto.

Trump slavio, Tusk žestoko reagirao

Izborni rezultat izazvao je reakcije i izvan Njemačke. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj je društvenoj mreži Truth Social objavio snimku njemačke televizijske projekcije izbornih rezultata.

Njegovu objavu potom je prenio Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je pohvalio 'povijesnu pobjedu pragmatičnog AfD-a'. Ranije je AfD opisao kao stranku 'nade i razuma'.

Uoči njemačkih saveznih izbora prošle godine američki potpredsjednik JD Vance također je iskazao potporu AfD-u, što je u Njemačkoj izazvalo optužbe za miješanje u unutarnju politiku. Poljski premijer Donald Tusk reagirao je drukčije. 'U Poljskoj se pobjedi AfD-a mogu veseliti samo idioti i izdajnici', poručio je.

Kontroverzni plan 'remigracije'

Jedna od najkontroverznijih politika AfD-a jest koncept 'remigracije', koji kritičari tumače kao plan masovnih deportacija migranata. Stranka pak tvrdi da se taj pojam odnosi na protjerivanje kriminalaca i osoba koje u Njemačkoj borave ilegalno. Pokrajinska vlada ionako nema ovlasti za provođenje većine takvih mjera, ali bi AfD dolaskom na vlast dobio znatan utjecaj na policiju, obrazovanje i kulturnu politiku.

Stranka je, među ostalim, oštro kritizirala Bauhaus, umjetničku i dizajnersku školu koju su nacisti zatvorili 1933. godine, a koja je snažno povezana s gradom Dessauom u Saskoj-Anhaltu. AfD ga je nazvao 'slijepom ulicom modernizma', zbog čega su kritičari stranku optužili za korištenje retorike koja podsjeća na nacističku.

Pobjeda AfD-a brine predstavnike židovske zajednice. Charlotte Knobloch, 93-godišnja predsjednica Židovske zajednice Münchena i Gornje Bavarske koja je preživjela Holokausta, rekla je da je rezultat plaši. 'U danima poput ovoga teško mi je prepoznati vlastitu domovinu', poručila je, pozvavši demokratske stranke da ne stoje po strani.

AfD je trenutačno vodeća stranka i u dijelu nacionalnih anketa, a najveću potporu tradicionalno ima upravo u istočnim njemačkim saveznim zemljama. Rezultat u Saskoj-Anhaltu sada će pokazati može li tu potporu prvi put pretvoriti i u stvarnu izvršnu vlast.