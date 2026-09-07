Epidemija denge izmiče kontroli: Bolnice pune, umrlo više od 100 ljudi

Bolest, koja može izazvat i visoku temperaturu, jake glavobolje i potencijalno smrtonosne komplikacije, posljednjih se tjedana brzo širi, čime je ponovno porasla zabrinutost nakon što je Bangladeš 2023. godine zabilježio najtežu epidemiju denge.

U posljednja 24 sata od denge, bolesti koju prenose komarci, umrle su najmanje četiri osobe, dok ih je još 1558 hospitalizirano, pokazuju podaci ministarstva zdravstva, te je riječ o najvećem broju novih hospitalizacija u jednom danu od početka godine.

Epidemija dodatno opterećuje zdravstveni sustav koji se već bori s epidemijom ospica koja je ove godine odnijela gotovo 1000 dječjih života. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi rujan mogao biti još teži od kolovoza, tijekom kojeg je zabilježen najveći mjesečni broj slučajeva denge ove godine.

Profesor Kabirul Bashar, medicinski entomolog sa Sveučilišta Jahangirnagar, rekao je da njegov model za praćenje i predviđanje kretanja epidemije pokazuje da bi broj hospitaliziranih ovog mjeseca mogao premašiti 30.000 ako se nastave trenutačni trendovi.

Vremenski uvjeti, dodao je, mogli bi pogodovati širenju bolesti sve do listopada. 'Vrhunac epidemije još nije dosegnut. Ako se sadašnji trend nastavi, rujan bi mogao biti najteži mjesec u godini kada je riječ o zarazi dengom', rekao je Bashar.

Nedostaje bolničkih kreveta

Za 32-godišnjeg Zahida Hasana epidemija je postala osobna muka kada je njegov četverogodišnji sin dobio visoku temperaturu te mu je dijagnosticirana denga. Kako se djetetovo stanje pogoršavalo, Hasan ga je odveo u tri državne bolnice, ali nije uspio pronaći slobodan krevet.

'Bio sam prestravljen. Kao ocu bilo mi je nepodnošljivo gledati kako mi se dijete pogoršava, a ne znati gdje ga mogu smjestiti u bolnicu', rekao je Hasan. Na kraju je, uz pomoć rođaka, uspio pronaći slobodan krevet u privatnoj bolnici. Njegov je sin prije otpusta primio sedam vrećica krvi i plazme.

'Ti su dani za nas bili prava noćna mora. Stalno smo se bojali da bi mu se nešto moglo dogoditi', rekao je Hasan, čiji je sin i dalje slab te se oporavlja polako.

Stanje oboljelih od denge može se naglo pogoršati nakon što se povuče temperatura. Mogu se razviti komplikacije poput istjecanja krvne plazme, niskog krvnog tlaka, šoka i jakog krvarenja, zbog čega je u kritičnom razdoblju nakon pada temperature nužan pomni nadzor pacijenata.

'Pacijenti preplavljuju bolnice, a znakovi upozorenja poput bolova u trbuhu, vrtoglavice i neobične letargije ne smiju se ignorirati', rekao je profesor Tarek Alam, liječnik koji u Dhaki liječi pacijente oboljele od denge.

Širenju zaraze pridonose komarci

Bashar je rekao da sve veća prisutnost komaraca vrste Aedes izvan Dhake i drugih velikih gradova pridonosi širenju zaraze u manjim gradovima i ruralnim područjima. Slučajevi denge sada su zabilježeni u svih 64 okruga u zemlji, iako glavni grad i dalje bilježi najveći broj oboljelih. Kako se epidemija širi, vlada je pojačala mjere prevencije.

Premijer Tarique Rahman naredio je provedbu akcija čišćenja i kampanja za podizanje svijesti diljem zemlje kojima se građane poziva da uklone stajaću vodu i druga potencijalna legla komaraca te da se aktivnije uključe u mjere njihova suzbijanja.

'Samo zaprašivanje ne može kontrolirati dengu ako mjesta za razmnožavanje ostanu netaknuta. Mjere suzbijanja moraju biti usmjerene na područja na kojima se komarci vrste Aedes doista razmnožavaju. Najveći nedostatak u borbi protiv denge jest nedostatak mjera utemeljenih na dokazima', ocijenio je Bashar.