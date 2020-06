Njemačka će prihvatiti migrante pristigle u Italiju i Maltu

Njemački ministar vanjskih poslova Horst Seehofer natuknuo je u srijedu da će Njemačka ponovno prihvaćati migrante spašene u Sredozemnom moru iz Malte i Italije, nakon pauze zbog pandemije koronavirusa

'Također ćemo prihvaćati migrante u ovakvim slučajevima', rekao je Seehofer, referirajući se na broj nedavno spašenih migranata koji su smješteni u obje zemlje.

Njemačka je prihvatila migrante iz obje zemlje u prošlosti, no suzdržala se od daljnjih obveza tijekom pandemije. Sada, s obzirom na to da zdravstvena kriza popušta u zemlji, to bi se moglo promijeniti, rekao je Seehofer, bez indikacija koliko bi migranata Njemačka mogla primiti iz svake zemlje.