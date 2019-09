Njemačka 30 godina nakon pada Zida: Istok napredovao, građani nezadovoljni

Trideset godina nakon pada Berlinskog zida bilježe se značajni pomaci u gospodarskom oporavku bivše Istočne Njemačke ali su građani unatoč tomu nezadovoljni, proizlazi iz redovitog izvješća njemačke vlade o stanju u zemlji nakon ujedinjenja objavljenog u srijedu. "Mnogi građani su i dalje uvjereni kako se istok zemlje zapostavlja", rekao je povjerenik njemačke vlade za obnovu istoka zemlje Christian Hirte prilikom predstavljanja izvješća.

On je istaknuo kako je gospodarska situacija na istoku zemlje bolja nego što je to itko "početkom devedesetih mogao očekivati". "Situacija na istoku je bolja nego što se to općenito misli", rekao je državni tajnik u ministarstvu gospodarstva Hirte.

Gospodarska razina na istoku je 2018. dosegla 75 posto razine na Zapadu. 1990. je iznosila 43 posto. Plaće su dosegle 84 posto razine plaća na zapadu zemlje. Kupovna moć na istoku i zapadu je podjednaka jer su i cijene na istoku niže.