Ništa od Marasova povratka u SDP: 'Kolarić je agitirao protiv mene'

"Članovi su bili suzdržani zato jer je došao Branko Kolarić (v.d predsjednika gradske organizacije) i agitirao protiv toga. To znači da nije bilo kvalificirane odluke jer bi većina trebala biti 'za' nešto", rekao je Hini Gordan Maras . Kolarić je svoje protivljenje obrazložio time što je Maras, po njegovom sudu, štetio stranci dok je bio njezin član.

"Glavno obrazloženje je da se on boji mog povratka zbog sebe, zbog konkurencije. On je taj koji radi štetu SDP-u i sebi, ali nije toga još svjestan'', kazao je bivši SDP-ovac. S obzirom na to da nadležni odbor nije donio odluku o primanju u članstvo unutar 90 dana, konačni sud može donijeti Predsjedništvo SDP-a, dodao je.