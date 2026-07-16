Zelenski šefa špijuna postavio za ministra obrane

Hmara je početkom ove godine imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), a prema ukrajinskom zakonu ne može istodobno obnašati i dužnost ministra obrane. Očekuje se da će u idućim danima napustiti vojnu službu, čime će Zelenski moći od parlamenta zatražiti njegovo službeno imenovanje na čelo Ministarstva obrane, javlja Politico.

V.d. ministra obrane

'Zadužio sam Jevgenija Hmaru da obnaša dužnost vršitelja dužnosti ministra, nastavi reformu obrambenog sektora i osigura da Ukrajina ostvari sve rezultate o kojima smo razgovarali”, napisao je Zelenski na Facebooku.