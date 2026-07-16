Zelenski šefa špijuna postavio za ministra obrane

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je objavio da će čelnik ukrajinske Sigurnosne službe, Jevgenij Hmara, biti imenovan vršiteljem dužnosti ministra obrane
Hmara je početkom ove godine imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), a prema ukrajinskom zakonu ne može istodobno obnašati i dužnost ministra obrane. Očekuje se da će u idućim danima napustiti vojnu službu, čime će Zelenski moći od parlamenta zatražiti njegovo službeno imenovanje na čelo Ministarstva obrane, javlja Politico.
V.d. ministra obrane
'Zadužio sam Jevgenija Hmaru da obnaša dužnost vršitelja dužnosti ministra, nastavi reformu obrambenog sektora i osigura da Ukrajina ostvari sve rezultate o kojima smo razgovarali”, napisao je Zelenski na Facebooku.
Dodao je kako je 'Hmara stekao veliko i, u mnogim aspektima, dosad nezabilježeno iskustvo u vođenju tehnoloških borbenih operacija. Upravo na to tijekom ovog rata moraju biti usmjereni naši obrambeni napori.'
Zelenski je u srijedu smijenio dosadašnjeg ministra obrane Mihajla Fedorova u sklopu rekonstrukcije vlade. Tridesetpetogodišnji Fedorov tu je dužnost obnašao samo šest mjeseci. Iako je provodio reforme vojne tehnologije, ušao je u sukob s najvišim vojnim zapovjednicima, koji su tvrdili da je s njim bilo teško surađivati.