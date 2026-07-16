Nakon islamista Amerikanci traže novu metu: Trump kreće na ljevičaske skupine

U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, Rubio je rekao da je prijetnja islamskog militarizma "značajno umanjena" zahvaljujući koordiniranim međunarodnim naporima.

Arhitektura protuterorizma

No upozorio je na "neospornu stvarnost" da je rastuće ljevičarsko nasilje "slijepa točka".

"Možemo i moramo identificirati i mapirati ovu prijetnju i iznova sagraditi arhitekturu protuterorizma kako bismo je porazili", rekao je Rubio, opisavši transnacionalnu prijetnju od grupa koje ciljaju političare i infrastrukturu i opisavši njihove motive kao mržnju prema Zapadu i njegovom uspjehu.