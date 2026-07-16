udar u lipnju

Podaci koji pozivaju na oprez: Toplinski val odnio je najmanje 12.000 života u Europi

V. B./Hina

16.07.2026 u 20:20

Toplinski val
Toplinski val Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Tijekom vrhunca toplinskog vala u lipnju zabilježeno je najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva u desetak europskih zemalja, što je djelomičan broj koji će vjerojatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike, prema kompilaciji nacionalnih podataka koje u četvrtak objavila agencija France presse

Između 22. i 28. lipnja, vrhunca toplinskog vala u nekoliko zemalja, nacionalni instituti sedam zemalja (Njemačke, Francuske, Belgije, Španjolske, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga) zabilježili su oko 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva.

Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio britanski meteorološki ured za šire razdoblje od 18. do 28. lipnja.

Ljeto je tek počelo

Ovaj je broj djelomičan; privremeni podaci s platforme za praćenje europske smrtnosti (EuroMOMO) također ukazuju na značajan porast tijekom posljednjeg tjedna lipnja, s 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovaj statistički model temelji se na službenim izvješćima iz 24 zemlje koje predstavljaju gotovo 400 milijuna stanovnika.

vezane vijesti

„Ljeto nije gotovo“, upozorio je u četvrtak regionalni direktor WHO-a za Europu, Hans Henri Kluge. „Imamo alate za sprječavanje ovih smrtnih slučajeva.“

Trenutno „previše vlada još uvijek smatra vrućinu vremenskim događajem, a ne zdravstvenom krizom“, dodao je u izjavi.

"Koliko znamo, nema drugih uzroka za ovu prekomjernu smrtnost osim vrućine, a to je prilično dramatično“, rekao je za AFP Lasse Vestergaard, epidemiolog u danskom istraživačkom centru Statens Serum Institut i koordinator EuroMOMO-a.

No on poziva na oprez pri tumačenju najnovijih podataka, koji su još uvijek privremeni. Prema organizaciji, potrebna su četiri tjedna da procjene postanu dovoljno stabilne.

Toplinski val bi bio praktički nemoguć u lipnju bez klimatskih promjena, prema klimatolozima iz World Weather Attribution.

Nekoliko zemalja srednje i istočne Europe, također pogođenih lipanjskim toplinskim valom, još nije objavilo podatke, uključujući Slovačku i Mađarsku.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
(NE)kvaliteta zraka

(NE)kvaliteta zraka

Toronto se guši u dimu, New York pod upozorenjem: Hoće li to poremetiti finale SP-a
kerumova sestra

kerumova sestra

Nevenka Bečić oslobođena optužbe za utaju poreza: Jahta Joke ispunila svrhu
JARED KUSNHER

JARED KUSNHER

Uključio se na Šuičin poziv: Trumpov zet otkrio što SAD planira napraviti s Gazom

najpopularnije

Još vijesti