Podaci koji pozivaju na oprez: Toplinski val odnio je najmanje 12.000 života u Europi

Ovaj je broj djelomičan; privremeni podaci s platform e za praćenje europske smrtnosti (EuroMOMO) također ukazuju na značajan porast tijekom posljednjeg tjedna lipnja, s 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva . Ovaj statistički model temelji se na službenim izvješćima iz 24 zemlje koje predstavljaju gotovo 400 milijuna stanovnika.

Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio britanski meteorološki ured za šire razdoblje od 18. do 28. lipnja.

Između 22. i 28. lipnja, vrhunca toplinskog vala u nekoliko zemalja , nacionalni instituti sedam zemalja (Njemačke, Francuske, Belgije, Španjolske, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga) zabilježili su oko 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva.

„Ljeto nije gotovo“, upozorio je u četvrtak regionalni direktor WHO-a za Europu, Hans Henri Kluge. „Imamo alate za sprječavanje ovih smrtnih slučajeva.“

Trenutno „previše vlada još uvijek smatra vrućinu vremenskim događajem, a ne zdravstvenom krizom“, dodao je u izjavi.

"Koliko znamo, nema drugih uzroka za ovu prekomjernu smrtnost osim vrućine, a to je prilično dramatično“, rekao je za AFP Lasse Vestergaard, epidemiolog u danskom istraživačkom centru Statens Serum Institut i koordinator EuroMOMO-a.

No on poziva na oprez pri tumačenju najnovijih podataka, koji su još uvijek privremeni. Prema organizaciji, potrebna su četiri tjedna da procjene postanu dovoljno stabilne.

Toplinski val bi bio praktički nemoguć u lipnju bez klimatskih promjena, prema klimatolozima iz World Weather Attribution.

Nekoliko zemalja srednje i istočne Europe, također pogođenih lipanjskim toplinskim valom, još nije objavilo podatke, uključujući Slovačku i Mađarsku.