Prizori sa svjetski poznate plaže su zastrašujući: Situacija je zabrinjavajuća

Svjetski poznata plaža Juhu u indijskom megapolisu Mumbaiju pretvorila se u ogromno smetlište nakon što je plimni val na obalu nanio tone plastike, kućnog otpada i kanalizacijskog mulja. Prizori koji su uslijedili izazvali su reakcije ekoloških organizacija i lokalnog stanovništva, koji upozoravaju da je zagađenje mora dosegnulo zabrinjavajuće razmjere, prenosi Free Press Journal.

Nakon snažne plime koja je pogodila obalu Arapskog mora, policija je privremeno zabranila pristup plaži, dok su spasilačke službe obilazile područje. Umjesto pješčane obale, posjetitelje, rekreativce i lokalne trgovce dočekale su velike količine plastičnih boca, ambalaže od hrane, stiropora, odbačene odjeće i obuće te kokosovih plodova.