Prizori sa svjetski poznate plaže su zastrašujući: Situacija je zabrinjavajuća

Plaža Juhu u Mumbaiju nakon snažne plime prekrivena je golemim količinama otpada, što je izazvalo zabrinutost ekoloških udruga i stanovnika zbog razmjera onečišćenja
Svjetski poznata plaža Juhu u indijskom megapolisu Mumbaiju pretvorila se u ogromno smetlište nakon što je plimni val na obalu nanio tone plastike, kućnog otpada i kanalizacijskog mulja. Prizori koji su uslijedili izazvali su reakcije ekoloških organizacija i lokalnog stanovništva, koji upozoravaju da je zagađenje mora dosegnulo zabrinjavajuće razmjere, prenosi Free Press Journal.
Nakon snažne plime koja je pogodila obalu Arapskog mora, policija je privremeno zabranila pristup plaži, dok su spasilačke službe obilazile područje. Umjesto pješčane obale, posjetitelje, rekreativce i lokalne trgovce dočekale su velike količine plastičnih boca, ambalaže od hrane, stiropora, odbačene odjeće i obuće te kokosovih plodova.
Područjem se širio neugodan miris jer su se, osim čvrstog otpada, na obali nakupile i velike količine zagađene kanalizacijske vode.
Učestalo gomilanje plastike i otpadnih voda ne utječe samo na izgled plaže, već predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, ptice i morski život. Životinje često progutaju komade plastike misleći da je riječ o hrani, što može završiti njihovim ugibanjem, dok otrovne i onečišćene vode dugoročno uništavaju osjetljiva obalna područja.
Ekolozi upozoravaju da će se ovakvi prizori nastaviti ponavljati ako se hitno ne provedu reforme komunalnog sustava i ne očiste riječni tokovi.