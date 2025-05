Ninčević Lesandrić: U Splitsko-dalmatinskoj županiji se masovno uništavaju papiri?

'Što mislite da se događa u Županiji in the mind time, dok mi pripremamo promjene, a vi birate kome dati povjerenje?

Upravo su – tik pred izbore – stigli naručeni uništavači papira. I to ne bilo kakvi. Ljudi koji se razumiju u to kažu da su ovo top modeli – režu u oba smjera, ne u trakice, nego u sitne, sitne kockice. Ukratko: savršeni za brzo uništavanje velike količine dokumenata. I ne bi to bilo čudno da nisu naručili – 10 komada. Deset!... 30.000,00 eura', napisala je nezavisna kandidatkinja za splitsko-dalmatinsku županicu Ivana Ninčević Lesandrić.