Grmoja: Hrvatsko pravosuđe treba do temelja razoriti

Na konferenciji za novinare održanoj na Trgu slobode u Osijeku Grmoja je rekao da svjedočimo prebacivanju odgovornosti gdje ministar pravosuđa optužuje suce, suci optužuju ministarstvo, a nitko ne želi preuzeti odgovornost.

Pravosuđe treba graditi

Ustvrdio je kako je Most prvi tražio izmjene kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna kazna zatvora, a sada ministar Damir Habijan taj prijedlog prihvaća, no ne smije se stati na tome.

"Od sada ću kao predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe svaki svoj govor u Hrvatskom saboru završavati riječima: 'Smatram da hrvatsko pravosuđe treba do temelja razoriti i iznova graditi'", najavio je Grmoja.