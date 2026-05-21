Europska katolička sveučilišta složna: 'Sveučilište nije, niti može biti, tek jednostavna tvornica vještina'

Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta (FUCE) svečano je otvorena u srijedu na Hrvatskome katoličkom sveučilištu, a okupila je više od 60 rektora, prorektora i dekana s 15 katoličkih sveučilišta koji će razgovarati o poslanju katoličkih sveučilišta u izazovnim vremenima

Na skupu koji traje do petka sudjeluju predstavnici katoličkih sveučilišta iz Hrvatske, Mađarske, Slovačke, Poljske, Njemačke, Italije, Irske, Francuske, Portugala, Španjolske, Austrije, Nizozemske, Belgije, Gruzije, Ukrajine i Libanona. FUCE je osnovan 1991. s ciljem da pridonese obnavljanju mreže katoličkih sveučilišta, u skladu s uspostavljanjem Europske unije. Federacija okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. U pozdravnim govoru, kardinal Jose Tolentino Calaca de Mendonca, prefekt Dikasterija za kulturu i obrazovanje, je rekao da je ova konferencija u potpunosti u skladu s ciljevima FUCE-a, koji je oduvijek težio promicanju cjelovitog ljudskog odgoja i obrazovanja te poticanju plodonosnom dijalogu između vjere, kulture, znanosti i politike u središtu europskog projekta.

Govoreći o brojnim izazovima današnjice, razdoblju povijesti koje definiramo kao "teška vremena", od demografske zime koja prijeti održivosti visokih učilišta do devijacija tehnokratske paradigme koja prijeti svesti čovjeka na puki podatak ili potrošača i revolucije umjetne inteligencije koja postavlja antropološke izazove epohalnih razmjera, Mendonca poručuje da nas "teška vremena" ne smiju spriječiti u traženju novih mogućnosti. "Danas sveučilišta trebaju dodatnu svijest o sebi, o vlastitom identitetu i poslanju, a možda više nego u drugim povijesnim razdobljima trebaju kolektivnu inteligenciju kako bi se usudila ploviti kroz turbulencije sadašnjosti, suočavajući se s njima ne kao posrednik sumraka, nego kao rađaonica budućnosti", rekao je Mendonca. Po njegovim riječima, afirmirati se kao "sveučilište koje nadahnjuje" prije svega znači ne izgubiti izvornu vlastitost institucije rođene iz srca Crkve". "Ta se veza s 'ex corde Ecclesiae' ne smije shvatiti tek kao puka pravna odrednica ili institucionalna oznaka, ta riječ predstavlja pripadnost prožetu ljubavlju koja mora oblikovati i svako znanstveno djelovanje", istaknuo je. Biti "katoličko sveučilište", nastavio je, znači neprestano dovoditi u dinamički suodnos "blago ljudskog znanja i svjetlo vjere". Istaknuo je da u vremenu u kojem tehnika kao da želi nametnuti vlastite zakone samom postojanju, akademsko razlučivanje mora snažno potvrditi prvenstvo ljudskoga.