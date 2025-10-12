Ničeno: Uskoro stiže program olakšica za one koji često prelaze granicu

Oni koji često prelaze granicu mogu ići u program olakšica, a to je nešto o čemu ćemo još izvijestiti javnost, pojasnio je Zoran Ničeno, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu, govoreći o novom režimu ulaska u Schengenski prostor
Gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu, osvrnuo se na početku gostovanja na prvi dan uvođenja EES sustava.
Očekivanja ispunjena
- Naša očekivanja su potpuno ispunjena za ovih dva sata tijekom jedne smjene. Kreirano je iznenađujuće puno, 4657 dosjea, rekao je. Kako je naglasio, u Grčkoj je u istom periodu kreirano 2600 dosjea.
Podaci se u sustavu čuvaju tri godine, a Ničeno je objasnio što se događa ako netko promjeni dokumente. - Neće se događati ništa. Biometrija je jednaka kao i u promijenjenim dokumentima. U tom slučaju će se dosje ispravljati. U nekim posebnim slučajevima, ako dođe do prekoračenja boravka - čuvat će se i duže od tri godine, kazao je. Ustvrdio je kako je osigurana maksimalna zaštita podataka, a čuvaju se na europskim serverima kojima je pristup ograničen.
Naglasio se kako će policajcima sada biti lakše izbrojati poštuje li neka osoba rok od maksimalno 90 dana boravka unutar nekog šestomjesečnog perioda.
- U biti se ništa nije promijenilo u smislu mogućnosti kratkotrajnog boravka. Svi državljani trećih zemalja koji su izuzeti od viza, smiju boraviti na području šengenskog prostora 90 dana u bilo kojih 180 dana. Graničnoj policiji je uvijek teško uvidom u putnu ispravu vidjeti pečate i prebrojati dane. Ovaj sustav automatski skenira isprave i točno se vidi koliko je dana osoba iskoristila. Ako netko prekorači rok, odbit će mu se ulazak u Hrvatsku ili će se donijeti odgovarajuće rješenje o povratku u njegovu zemlju, rekao je.
Podizanje mjera sigurnosti
Kako je pojasnio, prvi put prilikom ulaska se daje otisak prstiju i biometrija lica, a svaki sljedeći put se uzima samo biometrija.
- Rekao bih da, kada se uspostavi sustav, oni koji često prolaze granicu mogu ići u program olakšica o čemu ćemo govoriti ubuduće. Mislim da ne bi trebalo doći do većih gužvi. Postoje mobilna rješenja, pripremili smo mobilne čitače za ranjive skupine, kazao je. Komentirao je i utjecaj uvođenja novog sustava na ilegalne migracije.
- Mislim da ćemo ovim mjerama utvrditi granične prijelaze. Maksimalno podižemo mjere sigurnosti i otežavamo organizaciju krijumčarskih lanaca i migranata koji nekad dolaze i s putnim ispravama. Ove godine imamo smanjenje od 53 posto ilegalnih ulazaka u Hrvatsku u odnosu na prošlu godinu, zaključio je Ničeno.