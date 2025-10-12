Ničeno: Uskoro stiže program olakšica za one koji često prelaze granicu

Gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu, osvrnuo se na početku gostovanja na prvi dan uvođenja EES sustava.

Očekivanja ispunjena

- Naša očekivanja su potpuno ispunjena za ovih dva sata tijekom jedne smjene. Kreirano je iznenađujuće puno, 4657 dosjea, rekao je. Kako je naglasio, u Grčkoj je u istom periodu kreirano 2600 dosjea.

Podaci se u sustavu čuvaju tri godine, a Ničeno je objasnio što se događa ako netko promjeni dokumente. - Neće se događati ništa. Biometrija je jednaka kao i u promijenjenim dokumentima. U tom slučaju će se dosje ispravljati. U nekim posebnim slučajevima, ako dođe do prekoračenja boravka - čuvat će se i duže od tri godine, kazao je. Ustvrdio je kako je osigurana maksimalna zaštita podataka, a čuvaju se na europskim serverima kojima je pristup ograničen.