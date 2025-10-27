milijunska vrijednost

Kakav ulov na carini: Bugarin na Bajakovu pao s 12 tisuća parfema

27.10.2025 u 19:06

Ulov službenika Carinske uprave na prijelazu Bajakovo
Ulov službenika Carinske uprave na prijelazu Bajakovo
Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000 eura

Službenici Carinske uprave na GCU Bajakovo izdali su Prekršajni nalog državljaninu Bugarske zbog neprijavljivanja robe komercijalne naravi pri ulasku u carinsko područje Europske unije.

Kako su objavili, kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi 12.189 komada parfema različitih trgovačkih modnih marki. Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva.

Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000,00 EUR

'Carinska uprava apelira na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi. Neprijavljivanje robe dovodi do značajnih novčanih sankcija, oduzimanja predmeta te troškova uništenja koje snosi sam počinitelj', poručili su. 

