Kakav ulov na carini: Bugarin na Bajakovu pao s 12 tisuća parfema

Službenici Carinske uprave na GCU Bajakovo izdali su Prekršajni nalog državljaninu Bugarske zbog neprijavljivanja robe komercijalne naravi pri ulasku u carinsko područje Europske unije.

Kako su objavili, kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi 12.189 komada parfema različitih trgovačkih modnih marki. Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva.