Kakav ulov na carini: Bugarin na Bajakovu pao s 12 tisuća parfema

Službenici Carinske uprave na GCU Bajakovo izdali su Prekršajni nalog državljaninu Bugarske zbog neprijavljivanja robe komercijalne naravi pri ulasku u carinsko područje Europske unije.
Kako su objavili, kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi 12.189 komada parfema različitih trgovačkih modnih marki. Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva.
Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000,00 EUR.
'Carinska uprava apelira na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi. Neprijavljivanje robe dovodi do značajnih novčanih sankcija, oduzimanja predmeta te troškova uništenja koje snosi sam počinitelj', poručili su.