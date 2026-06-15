ulice pod vodom

Nevrijeme napravilo kolaps u Sarajevu: Nezapamćena poplava na Baščaršiji

I.V.

15.06.2026 u 22:02

Poplava na Baščaršiji
Poplava na Baščaršiji Izvor: Facebook / Autor: Crna hronika BiH
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Zbog obilne kiše koja je u kratkom vremenu pogodila Sarajevo, nastali su veliki problemi na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, a situacija je bila posebno teška na Baščaršiji

Nevrijeme koje se danas u poslijepodnevnim satima sručilo na Sarajevo uzrokovalo je apsolutni kolaps u svim dijelovima grada, zbog čega su neke prometnice zatvorene, javlja Radio Sarajevo.

Kao što je vidljivo na snimkama objavljenim na društvenim mrežama, ulice Baščaršije bile su potpuno poplavljene.

Kako piše Klix.ba, voda se slijevala iz sarajevskog Sebilja i prijetila lokalnim trgovinama dok su radnici pokušavali spriječiti njen ulazak u prostorije.

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