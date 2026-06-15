Nevrijeme napravilo kolaps u Sarajevu: Nezapamćena poplava na Baščaršiji

Zbog obilne kiše koja je u kratkom vremenu pogodila Sarajevo, nastali su veliki problemi na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, a situacija je bila posebno teška na Baščaršiji
Nevrijeme koje se danas u poslijepodnevnim satima sručilo na Sarajevo uzrokovalo je apsolutni kolaps u svim dijelovima grada, zbog čega su neke prometnice zatvorene, javlja Radio Sarajevo.
Kao što je vidljivo na snimkama objavljenim na društvenim mrežama, ulice Baščaršije bile su potpuno poplavljene.
Kako piše Klix.ba, voda se slijevala iz sarajevskog Sebilja i prijetila lokalnim trgovinama dok su radnici pokušavali spriječiti njen ulazak u prostorije.