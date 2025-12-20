Nevjerojatna afera u Elizejskoj palači: Dvije godine krali su 'sve živo', a sve je vodio - batler

Prema navodima policije, troje osumnjičenika priznalo je sudjelovanje u organiziranoj krađi koja je trajala gotovo dvije godine. Thomas M., koji je u Elizejskoj palači radio posljednjih pet godina, navodno je postupno iznosio predmete iz rezidencije, pritom krivotvoreći inventarne popise kako bi prikrio nestanak imovine. Istraga je pokrenuta nakon što je palačko osiguranje primijetilo neuobičajeno velik manjak posuđa i dekorativnih predmeta.

Antikviteti skrivani u spavaćoj sobi

U koordiniranim policijskim akcijama provedenim u departmanu Loiret i u Versaillesu, istražitelji su pronašli veći dio ukradene imovine. Predmeti su, prema policijskom izvješću, bili skriveni u spavaćoj sobi glavnog osumnjičenika, pažljivo zamotani i posloženi u ladicama.

Među zaplijenjenim predmetima nalaze se srebrni pribor za jelo te stotine porculanskih tanjura i šalica, većinom iz renomirane manufakture u Sèvresu. Dio kolekcije naručen je 2018. godine za potrebe francuskog predsjedništva, a njezina se vrijednost procjenjuje na oko 400.000 funti. Svi predmeti nosili su službeni žig Elizejske palače, što je njihovu daljnju prodaju činilo izrazito rizičnom.

‘Situacija je izmakla kontroli’

Odvjetnik Thomasa M. izjavio je da je njegov klijent tijekom ispitivanja pokazao olakšanje nakon uhićenja, navodeći kako je cijela situacija s vremenom postala neizdrživa i izmakla njegovoj kontroli. Za njegovu partnericu odvjetnik je kazao da je u sve bila uvučena zbog snažne osobne strasti prema antikvitetima.

Trećeosumnjičena Ghislain M., osim što se bavi trgovinom antiknim porculanom, povremeno radi i kao galeristica u Louvreu.

Sva trojica osumnjičenika obvezala su se vratiti preostale predmete koji još nisu pronađeni, a suđenje pred kaznenim sudom u Parizu zakazano je za veljaču 2026. godine.