Pucnjava kod Slavoluka pobjede u Parizu: Policija ranila muškarca s nožem

13.02.2026 u 20:00

Napad u Parizu
Napad u Parizu Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra
Muškarac naoružan nožem, koji je pokušao napasti policajca kod Slavoluka pobjede u Parizu, ranjen je s nekoliko metaka koje je na njega ispalio drugi pripadnik snaga sigurnosti, piše agencija France presse, navodeći policijski izvor

Muškarac je prevezen u bolnicu, dodao je isti izvor, pojasnivši da su policajci bili kod slavoluka, spomenika u središnjem dijelu Pariza kod Elizejskih poljana, na ceremoniji paljenja baklje na grobu neznanog junaka.

Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv terorizma objavilo je da preuzima slučaj.

