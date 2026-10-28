Netanyahuov ministar oglasio se nakon prvih anketa i poslao znakovitu poruku oporbi: Evo što je poručio

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar oglasio se na društvenoj mreži X i poručio da prve projekcije ne znače da je Netanyahu izgubio vlast. Pritom je oštro kritizirao političke komentatore koji već govore o porazu aktualne vladajuće koalicije.

'Slavlje na ljevici je preuranjeno. Samouvjerenost pristranih komentatora je smiješna', poručio je Sa'ar, član Netanyahuova Likuda.

Naglasio je pritom ono što smatra najvažnijim podatkom prve izborne noći.

'Jedno se čini prilično jasnim: Likud je najveća stranka u Izraelu', napisao je izraelski šef diplomacije.

Sa'ar je objavi priložio i snimku Menachema Begina, osnivača Likuda i prvog premijera iz redova te stranke, koji je uoči povijesne izborne pobjede 1977. godine pozivao na strpljenje pri čekanju rezultata.

'Također je uvijek dobro nešto naučiti iz prošlosti', dodao je Sa'ar.

Njegova poruka stigla je nakon što su prve izlazne ankete triju glavnih izraelskih televizija pokazale da Netanyahuov desno-vjerski blok nema većinu potrebnu za sastavljanje nove vlade.

Prema projekcijama, Netanyahuovi saveznici osvajaju oko 50 mandata, dok oporbeni blok predvođen Gadijem Eisenkotom dobiva između 52 i 53 mjesta. Arapskim strankama predviđa se između 17 i 18 zastupničkih mjesta.

Za parlamentarnu većinu u Knessetu, koji ima 120 zastupnika, potreban je najmanje 61 mandat.

Iako Likud prema izlaznim anketama ostaje najveća pojedinačna stranka s 24 ili 25 mandata, Netanyahuov politički blok nema sigurnu većinu. Eisenkotova stranka Yashar trebala bi osvojiti između 21 i 23 mjesta.

Oporba govori o porazu, Netanyahuovi saveznici pozivaju na strpljenje

Sa'arova reakcija uslijedila je nakon što su vodeći oporbeni političari izlazne ankete protumačili kao poruku birača da žele promjenu vlasti.

Eisenkot je najavio da će odmah započeti aktivnosti usmjerene na zamjenu Netanyahuove vlade, dok je oporbeni čelnik Yair Lapid ustvrdio da je Netanyahuov blok doživio težak poraz.

No Sa'arova poruka pokazuje da Netanyahuovi saveznici ne prihvaćaju takvo tumačenje kao konačan politički rasplet.

Izraelski izborni sustav ne jamči da će čelnik najveće stranke automatski postati premijer. Presudna je mogućnost okupljanja parlamentarne većine, a koalicijski pregovori mogu trajati tjednima.

Ako nijedan politički blok ne uspije sastaviti novu vladu, Netanyahu može nastaviti obavljati premijersku dužnost dok se ne pronađe rješenje.

Zato je Sa'arov poziv na strpljenje i podsjećanje na povijesnu pobjedu Likuda 1977. godine politička poruka u trenutku kada Netanyahuovi protivnici već govore o promjeni vlasti.

Konačni raspored mandata tek treba biti potvrđen službenim prebrojavanjem glasova.