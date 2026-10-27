Netanyahuov glavni protivnik oglasio se nakon prvih anketa: Najavio je formiranje nove vlade

'Prvi rezultati izlaznih anketa pokazuju potpuno nepovjerenje u Netanyahua i vladu 7. listopada, među cionističkom većinom i većinom izraelskih građana', poručio je Eisenkot, prenosi izraelski Walla.

'Ako se potvrde konačni rezultati, bit će to pobjeda državotvorne cionističke većine u Izraelu. Odmah ću početi djelovati kako bih proveo odluku naroda, zamijenio Netanyahuovu vladu i što prije formirao novu cionističku vladu nacionalne mobilizacije', dodao je Eisenkot.

Eisenkot je pritom mislio na Netanyahuovu vladu koja je bila na vlasti tijekom napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine. Upravo su sigurnosni propusti koji su prethodili tom napadu, kao i odgovornost državnog vrha, bili među ključnim temama izborne kampanje.

Njegova reakcija stigla je neposredno nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa izraelskih televizija. Prema projekcijama Channela 12 i Channela 13, Netanyahuov politički blok osvaja oko 50 mandata, dok njegovim protivnicima pripadaju 52 ili 53 zastupnička mjesta. Arapske stranke mogle bi osvojiti još 17 ili 18 mandata.

Za većinu u izraelskom parlamentu, Knessetu, potrebno je najmanje 61 od ukupno 120 zastupničkih mjesta. To znači da nijedan od glavnih političkih blokova prema tim projekcijama ne može samostalno sastaviti vladu.

Unatoč tome, Eisenkotova poruka pokazuje da namjerava odmah započeti političke pregovore o promjeni vlasti.

Međutim, put do premijerske funkcije neće biti jednostavan. Među Netanyahuovim protivnicima postoje ozbiljne razlike, osobito oko mogućnosti suradnje s arapskim strankama, čiji bi zastupnici mogli imati važnu ulogu u sastavljanju nove parlamentarne većine.

Eisenkot, koji predvodi stranku Yashar, tijekom kampanje nastojao se predstaviti kao političar koji može obnoviti povjerenje u državne institucije i okupiti birače nezadovoljne Netanyahuovim načinom upravljanja zemljom.

Bivši vojni zapovjednik posebno je inzistirao na utvrđivanju odgovornosti za sigurnosni slom 7. listopada 2023. te na potrebi promjene političkog vodstva.

Ipak, njegove prve izjave nakon zatvaranja birališta ne znače da je već osigurao potrebnu većinu za sastavljanje vlade. Izraelski izborni sustav predviđa koalicijske pregovore, a konačni raspored mandata bit će poznat tek nakon prebrojavanja glasova.

Zato se politička borba između Netanyahua i Eisenkota nastavlja i nakon zatvaranja birališta. Prve ankete otvorile su mogućnost promjene vlasti, ali odgovor na pitanje tko će biti sljedeći izraelski premijer tek treba stići.