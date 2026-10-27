Zastupnica Možemo! Sandra Benčić ocijenila je da je Vučićev pad izuzetno dobra vijest za Hrvatsku te da je heterogena skupina mladih uspjela napraviti povijesni rezultat mobilizacijom protiv korupcije.

U emisiji HRT-a 'Otvoreno' o tome su raspravljali Sandra Benčić (Možemo!), Stipo Mlinarić (DP), Arsen Bauk (SDP) i Marin Piletić (HDZ).

'Očekujemo da se kroz sljedećih godinu dana stvore preduvjeti za normalno funkcioniranje države i poštenu političku utakmicu. Važno je da stvari ne uokvirujemo u samo jednu tezu; iako ima primjera srpskog nacionalizma, bilo je i poruka mira, demokratizacije i uklanjanja Šešeljevih plakata', naglasila je Benčić.

'Nulta točka su arhive o nestalima'

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić naglasio je kako 'nitko ne žali što je četnik Vučić otišao s vlasti', ali je izrazio veliku skeptičnost prema novim licima u Beogradu.

'Vidjet ćemo tko su ovi početnici. Među njima ima onih koji se hvale ratovanjem 1990-ih, a s prosvjeda su se čule iste parole kao i Vučićeve – da je Kosovo Srbija i veličanje Mladića. Nulta točka za novu vlast mora biti predaja arhiva KOS-a i UDBA-e o nestalima iz Domovinskog rata, priznanje logora i isplata odštete. Po tome ćemo vidjeti jesmo li dobili normalnog sugovornika', poručio je Mlinarić.

Dodao je da bi Hrvatskoj najviše odgovarala normalna europska vlast u Srbiji koja bi težila stabilnim odnosima sa Zagrebom te podsjetio da će se Srbija morati suočiti s brojnim nerješenim pitanjima na svom putu prema EU.



Zašto je Vučić pao i što čeka SNS u Europi?

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk istaknuo je da su svi su ostali začuđeni što je Vučić priznao poraz, ali je i podsjetio da tek treba vidjeti kakvu će politiku voditi pobjednici, ali da veseli što su nacionalne manjine u Srbiji glasale za Studentsku listu.

'Točno znamo tko je izgubio, a uskoro ćemo vidjeti tko je pobijedio. Proces urušavanja počeo je tragedijom i padom nadstrešnice u Novom Sadu, ali ključno je to da je vlast građanima preotela državu. Ljudi su vidjeli da ostaju bez države i mobilizirali su se', izjavio je Bauk, dodavši kako očekuje obnovu međuparlamentarne suradnje i formiranje skupine prijateljstva.

HDZ-ov Marin Piletić istaknuo je da će stvarni zaokret pokazati tek prve odluke nove srbijanske vlade, upozorivši na to da hrvatska manjina u Srbiji nema ni približne uvjete kakve ima srpska u Hrvatskoj. Osvrnuo se i na status Vučićeva SNS-a u Europskoj pučkoj stranci (EPP).

'Premijer Andrej Plenković i HDZ pokrenuli su procedure u EPP-u kako bi se utvrdilo dijeli li SNS uopće europske civilizacijske vrijednosti ili smatraju da je veličanje ratnih zločinaca prihvatljivo. Europa će sasvim sigurno reagirati', zaključio je Piletić.