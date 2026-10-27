'Točno znamo tko je izgubio, a uskoro ćemo vidjeti tko je pobijedio'

Pobjeda Studentske liste na izborima u Srbiji i odlazak Aleksandra Vučića otvorili su pitanje hoće li doći do stvarnog preokreta u odnosima sa Zagrebom i u europskom putu Beograda
U emisiji HRT-a 'Otvoreno' o tome su raspravljali Sandra Benčić (Možemo!), Stipo Mlinarić (DP), Arsen Bauk (SDP) i Marin Piletić (HDZ).
Zastupnica Možemo! Sandra Benčić ocijenila je da je Vučićev pad izuzetno dobra vijest za Hrvatsku te da je heterogena skupina mladih uspjela napraviti povijesni rezultat mobilizacijom protiv korupcije.
'Očekujemo da se kroz sljedećih godinu dana stvore preduvjeti za normalno funkcioniranje države i poštenu političku utakmicu. Važno je da stvari ne uokvirujemo u samo jednu tezu; iako ima primjera srpskog nacionalizma, bilo je i poruka mira, demokratizacije i uklanjanja Šešeljevih plakata', naglasila je Benčić.
'Nulta točka su arhive o nestalima'
Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić naglasio je kako 'nitko ne žali što je četnik Vučić otišao s vlasti', ali je izrazio veliku skeptičnost prema novim licima u Beogradu.
'Vidjet ćemo tko su ovi početnici. Među njima ima onih koji se hvale ratovanjem 1990-ih, a s prosvjeda su se čule iste parole kao i Vučićeve – da je Kosovo Srbija i veličanje Mladića. Nulta točka za novu vlast mora biti predaja arhiva KOS-a i UDBA-e o nestalima iz Domovinskog rata, priznanje logora i isplata odštete. Po tome ćemo vidjeti jesmo li dobili normalnog sugovornika', poručio je Mlinarić.
Dodao je da bi Hrvatskoj najviše odgovarala normalna europska vlast u Srbiji koja bi težila stabilnim odnosima sa Zagrebom te podsjetio da će se Srbija morati suočiti s brojnim nerješenim pitanjima na svom putu prema EU.
Zašto je Vučić pao i što čeka SNS u Europi?
Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk istaknuo je da su svi su ostali začuđeni što je Vučić priznao poraz, ali je i podsjetio da tek treba vidjeti kakvu će politiku voditi pobjednici, ali da veseli što su nacionalne manjine u Srbiji glasale za Studentsku listu.
'Točno znamo tko je izgubio, a uskoro ćemo vidjeti tko je pobijedio. Proces urušavanja počeo je tragedijom i padom nadstrešnice u Novom Sadu, ali ključno je to da je vlast građanima preotela državu. Ljudi su vidjeli da ostaju bez države i mobilizirali su se', izjavio je Bauk, dodavši kako očekuje obnovu međuparlamentarne suradnje i formiranje skupine prijateljstva.
HDZ-ov Marin Piletić istaknuo je da će stvarni zaokret pokazati tek prve odluke nove srbijanske vlade, upozorivši na to da hrvatska manjina u Srbiji nema ni približne uvjete kakve ima srpska u Hrvatskoj. Osvrnuo se i na status Vučićeva SNS-a u Europskoj pučkoj stranci (EPP).
'Premijer Andrej Plenković i HDZ pokrenuli su procedure u EPP-u kako bi se utvrdilo dijeli li SNS uopće europske civilizacijske vrijednosti ili smatraju da je veličanje ratnih zločinaca prihvatljivo. Europa će sasvim sigurno reagirati', zaključio je Piletić.