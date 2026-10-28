kreće prebrojavanje

Stigli prvi rezultati izbora u Izraelu: Ovakva je trenutna situacija

M.Da.

28.10.2026 u 00:02

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Ilia YEFIMOVICH / AFP / Profimedia
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Nakon svega 0,1 posto zbrojenih glasova, čini se da nema promjene na vlasti u Izraelu

Malo prije ponoći stigli su prvi rezultati parlamentarnih izbora u Izraelu. Iako su ankete predviđale gotovo izjednačenu borbu između stranaka, ali i političkih pristalica aktualnog premijera Benjamina Netanyahua te njegova rivala Gadija Einsenkota, stvari su zasad malo drugačije.

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Nakon 0,1 posto obrađenih birališta, Netanyahuov Likud osvaja 22 mandata, dok Einsenkotov Yashar i stranka Religiozni Cionisti osvajaju po 22 mandata.

Prvi rezultati izbora u Izraelu
Prvi rezultati izbora u Izraelu Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot: Times of Israel

Gledajući po strankama koje favoriziraju Netanyahua ili Eisenkota, blok koji podržava aktualnog premijera bi trebao osvojiti 75 mandata, što im osigurava vrlo stabilnu većinu u Knessetu. 

Prvi rezultati izbora u Izraelu
Prvi rezultati izbora u Izraelu Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot: Times of Israel

Eisenkotov blok bi trebao osvojiti 41 mandat, dok su neodlučne stranke prikupile četiri mandata. 

No, zbrojeno je samo 0,1 posto glasova, pa se situacija itekako može promijeniti tijekom noći. 

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