Stigli prvi rezultati izbora u Izraelu: Ovakva je trenutna situacija

Nakon svega 0,1 posto zbrojenih glasova, čini se da nema promjene na vlasti u Izraelu

Malo prije ponoći stigli su prvi rezultati parlamentarnih izbora u Izraelu. Iako su ankete predviđale gotovo izjednačenu borbu između stranaka, ali i političkih pristalica aktualnog premijera Benjamina Netanyahua te njegova rivala Gadija Einsenkota, stvari su zasad malo drugačije.

Nakon 0,1 posto obrađenih birališta, Netanyahuov Likud osvaja 22 mandata, dok Einsenkotov Yashar i stranka Religiozni Cionisti osvajaju po 22 mandata.

Gledajući po strankama koje favoriziraju Netanyahua ili Eisenkota, blok koji podržava aktualnog premijera bi trebao osvojiti 75 mandata, što im osigurava vrlo stabilnu većinu u Knessetu.