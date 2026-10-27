Iranski državni mediji odmah reagirali na dramatične prve ankete u Izraelu: Evo što pišu

IRNA je u noći s utorka na srijedu objavila tekst pod naslovom 'Čelnik oporbe cionističkog režima: Netanyahu je doživio težak poraz', prenoseći reakciju Yaira Lapida na prve izlazne ankete.

Lapid, jedan od najistaknutijih Netanyahuovih političkih protivnika i bivši izraelski premijer, ustvrdio je da su birači poslali jasnu poruku aktualnoj vlasti.

'Ne dopustite da vas zavaraju. Netanyahuov blok doživio je težak poraz. Ovo je potpuni slom, a javnost im je poručila da odu kući', izjavio je Lapid, prema izvještaju iranske državne agencije.

Važno je naglasiti da IRNA pritom prenosi Lapidovu političku ocjenu, a ne službenu potvrdu Netanyahuova izbornog poraza. Prve izlazne ankete pokazuju da nijedan od glavnih političkih blokova nema sigurnu parlamentarnu većinu, pa konačan rasplet ostaje neizvjestan.

Iranska agencija prenijela i poruku Netanyahuova glavnog izazivača

IRNA se nije zaustavila na Lapidovoj izjavi. U istom je izvještaju prenijela i reakciju Gadija Eisenkota, bivšeg načelnika Glavnog stožera izraelske vojske i jednog od glavnih Netanyahuovih izazivača.

Pozivajući se na izraelski Channel 12, iranska agencija navodi da je Eisenkot prve izlazne ankete protumačio kao izraz dubokog nepovjerenja prema Netanyahuu i njegovoj vladi.

Eisenkot je najavio da će, potvrde li se projekcije, odmah započeti političke aktivnosti usmjerene na zamjenu aktualne vlade i sastavljanje nove.

Prema IRNA-i, Eisenkot je također planirao hitne konzultacije s čelnicima oporbenih stranaka kako bi razgovarali o izbornim projekcijama i mogućim sljedećim koracima.

Takve izjave pokazuju da Netanyahuovi protivnici prve izlazne ankete tumače kao priliku za promjenu vlasti. Međutim, nijedan od njih zasad nema potvrđenu većinu potrebnu za sastavljanje nove vlade.

Samo dan ranije Iran je poručio da mu je svejedno tko će pobijediti

Posebnu težinu večerašnjem izvještavanju iranskih državnih medija daje službena poruka koju je Teheran uputio samo dan prije izbora.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei u ponedjeljak je izjavio da rezultat izraelskih izbora neće promijeniti iranski odnos prema toj zemlji.

Prema Reutersu, Baghaei je poručio da Teheranu nije važno tko će pobijediti, pritom oštro kritizirajući izraelsku politiku i optužujući izraelske političare za nadmetanje u nasilju.

'Mislim da ondje neće biti pravih izbora', izjavio je Baghaei, usporedivši izraelsku političku utakmicu s natjecanjem u tome tko će počiniti više zločina.

Glasnogovornik je također poručio da Iran pozorno prati regionalna zbivanja te da su njegove oružane snage spremne braniti zemlju.

Tako je službeni Teheran uoči izbora nastojao pokazati da promjena izraelskog premijera neće utjecati na njegovu politiku, dok je državna agencija nakon prvih anketa posebnu pozornost posvetila izjavama Netanyahuovih protivnika.

To, međutim, ne znači da je iranska vlada službeno podržala Eisenkota ili pozdravila mogući Netanyahuov odlazak.

Bi li Netanyahuov odlazak doista nešto promijenio?

Ovo pitanje nadilazi samu izbornu noć. Netanyahu je godinama jedan od najglasnijih zagovornika snažnog vojnog i političkog pritiska na Iran, a u aktualnom sukobu zagovarao je i promjenu iranskog režima.

Njegov glavni izazivač Eisenkot također smatra da Iran ne smije razviti nuklearno oružje, ali se njihovi pristupi razlikuju.

Dok Netanyahu naglašava potrebu za snažnim vojnim djelovanjem, Eisenkot je skeptičniji prema mogućnosti promjene režima vojnom silom te veću važnost pridaje kombinaciji gospodarskog pritiska, diplomacije i ciljanih vojnih operacija.

Zbog toga eventualna promjena vlasti u Izraelu ne bi automatski značila prestanak sukoba s Iranom, ali bi mogla utjecati na izraelsku strategiju, odnos prema Washingtonu i mogućnosti diplomatskih pregovora.

Upravo zato ishod izraelskih izbora pozorno prate i zemlje koje nisu izravno uključene u izraelsku unutarnju politiku.

Netanyahu još nije izgubio vlast

Unatoč dramatičnim izjavama izraelske oporbe koje prenose iranski mediji, politički rasplet izbora još je daleko od konačnog.

Prema izlaznim anketama izraelskih televizija Kan 11, Channel 12 i Channel 13, Netanyahuov politički blok osvaja približno 50 mandata, a njegovi protivnici nešto više. Za većinu u Knessetu, koji ima 120 zastupnika, potrebno je najmanje 61 mjesto.

Takav odnos snaga znači da bi sastavljanje nove vlade moglo zahtijevati dugotrajne koalicijske pregovore. Pritom Netanyahu može nastaviti obavljati premijersku dužnost sve dok nova vlada ne preuzme vlast.

Zato je večerašnje izvještavanje iranske državne agencije zanimljivo ponajprije kao pokazatelj načina na koji Teheran prati političku borbu u Izraelu.

Službeni Iran tvrdi da mu je svejedno tko će biti izraelski premijer, ali njegova državna agencija već je nakon prvih izlaznih anketa istaknula izjave političara koji govore o Netanyahuovu porazu.

Hoće li se takve ocjene potvrditi i nakon prebrojavanja glasova, tek treba vidjeti.