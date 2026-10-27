Zelenski se pohvalio: 'Dugo nismo bili u tako dobroj poziciji'

Prva velika ofenziva provedena je od kraja siječnja do sredine kolovoza na području Dnjepropetrovske, Donecke i Zaporiške oblasti. U njoj je oslobođeno više od 800 četvornih kilometara teritorija i 26 naselja, istaknuo je Zelenski.

U objavama na Telegramu , Zelenski je istaknuo tri ključne vojne operacije koje su obilježile ovu godinu i preokrenule omjer snaga na frontu.

'Operacija Vivaldi' izvedena je na području Limana od srpnja do sredine listopada. Oslobođeno je više od 270 četvornih kilometara i 16 naselja, odbačene su ruske snage s ključne opskrbne rute Slavjansk–Kramatorsk te su protivniku naneseni gubici od preko 8.000 vojnika.

'Operacija Veles' treći je ključni pothvat koji se odvio u blizini Kupjanska i ušao u povijest kao prva sveobuhvatna podzemna protuofenziva na svijetu.



Prodor kroz 15 kilometara podzemnih plinovoda

Upravo je 'Operacija Veles' privukla najviše pozornosti međunarodne javnosti, jer su u njoj ukrajinski borci preuzeli i usavršili taktiku prolaska kroz podzemnu infrastrukturu. Bez GPS signala i u potpunom mraku, ukrajinske jedinice prošle su više od 15 kilometara kroz podzemne plinske cijevi te izronile izravno iza leđa ruskih položaja.

Prema izvješću, ruske snage su prethodno pokušale koristiti podzemne plinovode kako bi proklizale pored ukrajinskih položaja i pokrenule napade. Ukrajinske obrambene snage potom su usvojile metodu i usavršile je, čineći je 'daleko promišljenijom i tehnološki naprednijom', istaknuo je Zelenski.



U toj je akciji eliminirano više od 100 ruskih vojnika, dok ih je više od 30 zarobljeno, čime je u potpunosti neutraliziran ruski pokušaj proboja na tom sektoru.

Zelenski je naglasio je da bi diplomatska pozicija Ukrajine bila još snažnija kada bi ju pratila podrška zapadnih partnera.



'Da je potpora partnera Ukrajini ostala jednako snažna – posebno kada je riječ o našim sustavima Patriot i drugim sustavima protuzračne obrane – Ukrajina bi se nalazila u posve drukčijem položaju, uključujući i onaj diplomatski: u znatno boljem položaju', napisao je na kraju.