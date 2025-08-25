U izraelskom napadu poginulo i pet novinara. Netanyahu: 'To je tragična nesreća'

"Izrael duboko žali zbog tragične nesreće koja se danas dogodila u bolnici Nasser u Gazi", priopćio je Netanyahuov ured u ponedjeljak.

Prema bolnici u Han Junisu, u izraelskom napadu ubijeno je 19 ljudi, a među njima je pet novinara koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medije.

Zdravstvene vlasti pod kontrolom Hamasa priopćile su da je ubijeno 20 osoba.