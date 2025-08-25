svijet kritizira

U izraelskom napadu poginulo i pet novinara. Netanyahu: 'To je tragična nesreća'

I.Ba./Hina

25.08.2025 u 21:20

Benjamin Netanyahu, izraelski premijer
Benjamin Netanyahu, izraelski premijer Izvor: EPA / Autor: RONEN ZVULUN / POOL
Bionic
Reading

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je u ponedjeljak žaljenje nakon izraelskog napada na bolnicu na jugu Pojasa Gaze u kojem je poginulo više osoba, uključujući pet novinara

"Izrael duboko žali zbog tragične nesreće koja se danas dogodila u bolnici Nasser u Gazi", priopćio je Netanyahuov ured u ponedjeljak.

Prema bolnici u Han Junisu, u izraelskom napadu ubijeno je 19 ljudi, a među njima je pet novinara koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medije.

Zdravstvene vlasti pod kontrolom Hamasa priopćile su da je ubijeno 20 osoba.

vezane vijesti

Iz više zemalja stigle su osude napada.

Prema Odboru za zaštitu novinara, gotovo 200 medijskih djelatnika poginulo je u ratu u Gazi.

"Izrael cijeni rad novinara, medicinskog osoblja i svih civila", nastavlja se u priopćenju ureda izraelskog premijera. "Vojne vlasti provode temeljitu istragu", dodaje se.

Netanyahu je naglasio da Izrael ratuje "s teroristima Hamasa" te da je izraelski cilj "poraziti Hamas i osloboditi taoce".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u zagrebu

u zagrebu

Velika akcija Carine i policije na tržnici Utrina. U prtljažniku su vidjeli sumnjive crne vreće
teška tragedija

teška tragedija

Karlovački planinar koji je poginuo u Sloveniji bio je dragovoljac Domovinskog rata
PODRHTAVANJE TLA

PODRHTAVANJE TLA

Potres kod Siska: 'Kuća se sva stresla'

najpopularnije

Još vijesti