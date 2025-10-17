Hamas poziva posrednike da ubrzaju iduće faze sporazuma o Gazi

Borbe u Gazi su uglavnom prestale, prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji su potpisali i posrednici Egipat, Katar i Turska.

No, iduće su faze stopirane, djelomično zbog optužbi Izraela da militanti presporo predaju tijela talaca.

Izrael je u četvrtak objavio da priprema ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah s Egiptom, ali nije odredio datum optužujući Hamas da krši primirje.

Neostvareni elementi plana su i razoružanje militanata te buduća uprava nad Gazom.

Hamas je rekao da ostaje predan sporazumu o primirju i predaji preostalih tijela, ali da je to proces koji zahtijeva vrijeme.