Hamas poziva posrednike da ubrzaju iduće faze sporazuma o Gazi

I.V./Hina

17.10.2025 u 16:37

Hamas - Ilustracija
Hamas - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
Hamas je u petak pozvao posrednike da ubrzaju iduće faze sporazuma o primirju u Gazi, uključujući otvaranje granice, početak obnove, postavljanje uprave i izraelsko povlačenje

Borbe u Gazi su uglavnom prestale, prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji su potpisali i posrednici Egipat, Katar i Turska.

No, iduće su faze stopirane, djelomično zbog optužbi Izraela da militanti presporo predaju tijela talaca.

Izrael je u četvrtak objavio da priprema ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah s Egiptom, ali nije odredio datum optužujući Hamas da krši primirje.

Neostvareni elementi plana su i razoružanje militanata te buduća uprava nad Gazom.

Hamas je rekao da ostaje predan sporazumu o primirju i predaji preostalih tijela, ali da je to proces koji zahtijeva vrijeme.

