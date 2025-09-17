intenzivna istraga

Nepotrebnu paniku u Splitu izazvala airsoft replika puške, a ne kalašnjikov

I.V./Hina

17.09.2025 u 21:33

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Renaud Philippe / Panthermedia / Profimedia
Bionic
Reading

Nepotrebnu paniku u Splitu u utorak izazvala je airsoft replika puške, a ne kalašnjikov, a 19-godišnji mladić koji ju je nosio, vraćao se s igre u Solinu prema svojoj kući, doznaje se u splitskoj policiji

Splitska je policija u srijedu navečer dovršila intenzivno kriminalističko istraživanje nad 19- godišnjakom koji je u utorak ujutro na području Splita nosio airsoft repliku puške, a, vidjevši ga netko je pomislio da je riječ o pravom oružju i o tome javnost uzbunio preko društvenih mreža. Dodatnu je paniku stvorio i predsjednik gradskog kotara u kojem se sve odvijalo, koji je na svom Facebooku zbog svega pozvao građane da ostanu u svojim kućama.

Nedugo nakon toga se ponovno oglasio tvrdeći da se radilo o lažnoj dojavi.

U međuvremenu je policija pregledala snimke s brojnih lokacija, no nisu uočili osobu s 'navodnim kalašnjikovom' u ruci. Ubrzo se javio bivši vojnik koji je vidio mladića, ali je odmah shvatio da se ne radi o pravom oružju.

vezane vijesti

Policija je na kraju utvrdila kako je riječ o airsoft replici puške kojom se 19- godišnjak koristio prilikom igre na području Solina nakon čega je opremu nosio prema obiteljskoj kući.

Replika puške mu je oduzela i protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Odluku o sankcijama će naknadno donijeti nadležni sud, kazali su u policiji.

Airsoft je simulacijski sport, sličan paintballu, u kojem se upotrebljavaju replike vatrenog oružja, plastična ili metalna, koje izbacuju kuglice od tvrde plastike.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
što će reći trump?

što će reći trump?

Times: Britanija će ovog vikenda priznati Palestinu
operacija vraćanja

operacija vraćanja

Austrija u Hrvatsku deportirala 11 migranata, najviše Afganistanaca
predložene sankcije

predložene sankcije

Izrael najavio odmazdu Europi: To su perverzije - ako radite protiv nas, dobit ćete odgovor

najpopularnije

Još vijesti