Nepotrebnu paniku u Splitu izazvala airsoft replika puške, a ne kalašnjikov

Splitska je policija u srijedu navečer dovršila intenzivno kriminalističko istraživanje nad 19- godišnjakom koji je u utorak ujutro na području Splita nosio airsoft repliku puške, a, vidjevši ga netko je pomislio da je riječ o pravom oružju i o tome javnost uzbunio preko društvenih mreža. Dodatnu je paniku stvorio i predsjednik gradskog kotara u kojem se sve odvijalo, koji je na svom Facebooku zbog svega pozvao građane da ostanu u svojim kućama.

Nedugo nakon toga se ponovno oglasio tvrdeći da se radilo o lažnoj dojavi.

U međuvremenu je policija pregledala snimke s brojnih lokacija, no nisu uočili osobu s 'navodnim kalašnjikovom' u ruci. Ubrzo se javio bivši vojnik koji je vidio mladića, ali je odmah shvatio da se ne radi o pravom oružju.