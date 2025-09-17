Iz Dinama poručili Boysima: Zaplavimo Split! Evo koliko imaju ulaznica na raspolaganju

Kako su objavili iz Hajduka, oni su ulaznice za svoje navijače već rasprodali, dok se ulaznice za Dinamov sektor mogu kupiti od ove srijede.

"Cijena ulaznice iznosi 5€. Prodaja za vlasnike godišnjih ulaznica bit će u srijedu, 17. rujna, od 9 do 19 sati. Prodaja za sve ostale navijače bit će u četvrtak, 18. rujna, od 11 do 19 sati. Ulaznice se prodaju isključivo na Ticket pointu", dodali su iz Dinama, uz poruku 'Zaplavimo Split'.

Inače, Dinamo je na raspolaganje dobio 1794 ulaznice za gostujuću tribinu