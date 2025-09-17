USURET DERBIJU

Iz Dinama poručili Boysima: Zaplavimo Split! Evo koliko imaju ulaznica na raspolaganju

17.09.2025 u 12:26

Ove subote od 17 sati, uz prijenos na MAXSportu 1 i HDTV-u (MAXtv) na Poljudu se igra najveći hrvatski derbi, između Hajduka i Dinama

Kako su objavili iz Hajduka, oni su ulaznice za svoje navijače već rasprodali, dok se ulaznice za Dinamov sektor mogu kupiti od ove srijede.

"Cijena ulaznice iznosi 5€. Prodaja za vlasnike godišnjih ulaznica bit će u srijedu, 17. rujna, od 9 do 19 sati. Prodaja za sve ostale navijače bit će u četvrtak, 18. rujna, od 11 do 19 sati. Ulaznice se prodaju isključivo na Ticket pointu", dodali su iz Dinama, uz poruku 'Zaplavimo Split'.

Inače, Dinamo je na raspolaganje dobio 1794 ulaznice za gostujuću tribinu

