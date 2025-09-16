policija pretražuje područje

Na istoku Splita muškarac šeta s kalašnjikovom? 'Ostanite kod kuće'

Policija, ilustrativna fotografija
Danas oko 11.30 sati policija je zaprimila dojavu da je na istočnom dijelu Splita, u blizini razgraničenja sa Solinom, uočen muškarac koji nosi oružje

'Odmah po zaprimanju dojave na navedeno područje upućeni su svi raspoloživi policijski službenici radi provjere zaprimljenih informacija. Pretražili smo uže i šire područje, ali dojava nije potvrđena. U međuvremenu su zaprimljene još dvije dojave od osoba koje su imale posredna saznanja o informaciji tako da su saznali od trećih osoba. Detaljnom provjerom užeg i šireg područja do sada nisu potvrđeni navodi iz dojave, također su pregledane snimke svih dostupnih videonadzora koji pokrivaju navedeno područje', priopćila je splitsko-dalmatinska policija.

Predsjednik gradskog kotara Mejaši i gradski vijećnik HDZ-a Toni Piplica uputio je danas upozorenje sugrađanima.

'Poštovane susjede i susjedi, prije nešto manje od sat vremena viđena je muška osoba kako šeta s kalašnjikovom po Smokoviku. Sirene su prozujale prije pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još traži. Pozivam vas sve da ostanete u svojim domovima i maknete se s ulice. Ako je krenuo južno onda ide prema ulicama Magistrala Solin, svetog Spasa, svetog Liberana, 141. brigade Hrv. vojske i centru Mejaša. Ako je krenuo sjeverno ide prema Mostinama i Neslanovcu. Molim vas dijelite dalje', poručio je ranije HDZ-ov Piplica, piše Dalmatinski portal.

Iz policije pak kažu da nastavljaju pojačano postupati na terenu te da poduzimaju sve mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice na okolnosti ove dojave.

