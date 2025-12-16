Nema više 'merkeln', Njemačka mijenja smjer: Merz ima ambiciozan plan

Kancelar Friedrich Merz poduzima neuobičajeno odlučne napore da projicira njemačko vodstvo u središte Europske unije, pozicionirajući se kao branitelj ne samo Ukrajine, već, prema vlastitim riječima, i same Europe, piše Politico

Predstavlja to nagli zaokret u njemačkom pristupu svjetskim poslovima. Merzovi prethodnici Olaf Scholz i Angela Merkel oklijevali su postaviti Njemačku u tako otvoreno vodeću međunarodnu i europsku ulogu. Njemačka se radije držala po strani i izbjegavala preuzimati prevelike rizike, a Nijemci su čak skovali i žargonski izraz, merkeln, koji znači oklijevati ili odugovlačiti, navodi Politico. Merz je zauzeo mnogo aktivniji stav unutar EU-a, preuzevši ulogu koju je tradicionalno imao francuski predsjednik Emmanuel Macron, čiji je utjecaj sada oslabljen. Postavio se kao najvidljiviji europski zagovornik riskantnog plana EU-a da se ukrajinska ratna blagajna napuni zajmom od 210 milijardi eura, osiguranim zamrznutom ruskom imovinom. Ranije ovog mjeseca posjetio je belgijskog premijera Barta De Wevera, najžešćeg protivnika tog plana, kao i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, u pokušaju da uvjeri čelnika Belgije da odustane od protivljenja.

'Kad je riječ o upravljanju europskim poslovima, Merz je doista potpuna suprotnost Merkel', izjavio je talijanski diplomat. Izvan poslova EU-a, kolebanje Trumpove administracije oko vojne pomoći Ukrajini i slabljenje transatlantskog saveza natjerali su Merza da gurne Njemačku preko granica koje su joj dosad bile poznate kada je riječ o vanjskoj politici. S obzirom na taj veliki preokret, on je više puta obećao da će Njemačka igrati 'vodeću ulogu' na međunarodnoj sceni. 'Sudbina Ukrajine jest sudbina cijele Europe', rekao je Merz u ponedjeljak uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. 'U tom smislu, to je ključni zadatak, a ja sam preuzeo odgovornost snažno podržavati Ukrajinu u pregovorima koji se trenutno vode u Berlinu.' Može li Europa 'ostati zajedno'? Merzov pokušaj da ispuni obećanje o vodstvu u potpunosti je došao do izražaja ovoga tjedna. Dok hvali Donalda Trumpa zbog pritiska da se postigne mirovni sporazum, kancelar se u mnogočemu postavio u izravnu opoziciju američkom predsjedniku, radeći na tome da Washington ne nametne nepovoljan dogovor. Trumpova administracija također se protivi prijedlogu EU-a o zamrznutim ruskim rezervama, nadajući se umjesto toga ostvarivanju profita na toj imovini u sklopu mogućeg mirovnog sporazuma. 'Washington sada vrši ogroman pritisak, zbog čega je ovo i pitanje toga kako se suprotstaviti Washingtonu', rekao je za Politico Norbert Röttgen, visoki njemački zastupnik iz redova Merzovih konzervativaca. Uoči važnog sastanka europskih čelnika u četvrtak, Merz opisuje nadolazeću odluku o korištenju zamrznutih ruskih središnjih bankovnih sredstava u EU-u kao test toga može li Europa još uvijek stajati na vlastitim nogama. 'Nemojmo se zavaravati. Ako u tome ne uspijemo, sposobnost Europske unije da djeluje bit će ozbiljno narušena godinama, ako ne i dulje', rekao je Merz u ponedjeljak. 'Pokazat ćemo svijetu da smo u tako presudnom trenutku naše povijesti nesposobni djelovati zajedno i obraniti vlastiti politički poredak na europskom kontinentu.'

Merzova odlučnost vidi se i u činjenici da je pretvorio Berlin u središte diplomacije oko mogućeg mirovnog dogovora. U nedjelju i ponedjeljak ugostio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te posebne američke izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, a u ponedjeljak navečer mnogi od najmoćnijih europskih čelnika okupili su se na večeri u Berlinu da bi raspravljali o mogućim obrisima dogovora. 'Berlin je sada u središtu vrlo važnih diplomatskih razgovora i odluka', rekao je u ponedjeljak Zelenski. 'Ti su razgovori uvijek složeni, nikad jednostavni, ali bili su vrlo produktivni.' Također stojeći uz ukrajinskog lidera, Merz je naglasio ulogu koju je Njemačka preuzela u novim pregovorima. 'Svjedočimo velikom diplomatskom zamahu, možda najvećem od početka rata', rekao je. 'Sada imamo priliku za istinski mirovni proces za Ukrajinu. Taj izdanak je još malen, ali prilika je stvarna.'

Friedrich Merz







Merz prelazi granice Ali Merzovi pokušaji da istakne Njemačku kao ključnog europskog lidera u pitanjima Ukrajine, obrane i trgovine nose i značajne rizike. Europski čelnici uglavnom su pozdravili njegovu spremnost da preuzme veću odgovornost, osobito njegovu odluku, čak i prije stupanja na dužnost, da krene u stotine milijardi eura novih zaduženja radi jačanja njemačke vojske. No budući da je Njemačka najveće gospodarstvo u Uniji od 27 zemalja, korištenje te moći zahtijeva delikatan balans, a Merz je u posljednje vrijeme ponekad djelovao kao da prelazi tu granicu. Nakon što je Trumpova administracija objavila svoj Nacionalni sigurnosni plan, u kojem se EU opisuje kao nadnacionalno tijelo koje 'podriva političku slobodu i suverenitet', Merz je taj dokument osudio kao 'neprihvatljiv'. Istodobno je Trumpu ponudio rješenje koje se činilo još štetnijim za EU: 'Ako ne možete surađivati s Europom, onda barem surađujte s Njemačkom.'