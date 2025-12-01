uoči razgovora

Merz oštro: Europa će se usprotiviti nametnutom miru Ukrajini

Bi. S. / Hina

01.12.2025 u 18:06

Merz i Macron
Merz i Macron Izvor: EPA / Autor: MANON CRUZ / POOL
Europljani će se usprotiviti 'nametnutom miru' Ukrajini, potvrdio je u ponedjeljak njemački kancelar Friedrich Merz uoči planiranog razgovora između američkog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina

'Mi slijedimo jasnu liniju - nema nikakve odluke o Ukrajini i Europi bez Ukrajinaca i bez Europljana, nikakav mir se ne može nametnuti iza leđa Ukrajini, nikakvo slabljenje niti podjela Europske unije i NATO-a', rekao je njemački čelnik nakon telefonskog razgovora sa svojim ukrajinskim, francuskim, britanskim i poljskim kolegama.

Ovaj multilateralni sastanak održan je dok je Merz u Berlinu bio domaćin poljskome premijeru Donaldu Tusku, a francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu je ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dvojica dužnosnika prethodno su razgovarala s američkim izaslanikom Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovim, objavila je Elizejska palača.

'U Ukrajini je u pitanju i jedinstvo Europe', istaknuo je Merz, dodavši kako je na velikim europskim zemljama, među kojima su Poljska i Njemačka, 'posebna odgovornost da zajamče kako ništa i nitko ne dijeli Europu'.

Prema simultanom njemačkom prijevodu, Donald Tusk je istaknuo da su Europljani 'jednoglasni' kada je riječ o ovoj pitanju i da su 'u potpunosti predani nastavku pune potpore Ukrajini u njezinoj obrani u ratu protiv Rusije'.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Ova intenzivna diplomatska aktivnost uslijedila je u trenutku kada su ruske snage u studenome na ukrajinskoj liniji bojišnice postigle svoj najveći napredak u zadnjih godinu dana, prema analizi AFP-ovih podataka koju je omogućio Institut za proučavanje rata (ISW).

I Volodimir Zelenski, utjelovljenje ukrajinskog otpora ruskoj invaziji već gotovo četiri godine, mora se suočiti s velikim korupcijskim skandalom u svojoj zemlji u koji je upletena i vlada, zbog čega je ostavku bio primoran podnijeti moćni šef predsjedničkog kabineta, Andrej Jermak.

