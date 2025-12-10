Trump poklonio novu stratešku prednost Moskvi: Europa mora biti vrlo oprezna

Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa možda su prilikom prošlotjednih razgovora u Moskvi odustali od ideje brzog mirovnog dogovora za Ukrajinu, no Rusija je iz susreta izvukla nešto drugo - novu stratešku prednost

Događa se daljnje produbljivanje pukotina između Washingtona i europskih saveznika, analizira CNN. Trump je u utorak ponovno pojačao pritisak na Europu, optuživši je da je 'slaba' i 'u propadanju' zbog svoje imigracijske politike. Uz to je ustvrdio da Rusija trenutačno ima 'prednost' u ratu protiv Ukrajine te poručio da je došlo vrijeme da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 'počne prihvaćati stvari' u pregovorima o okončanju sukoba. 'Morat će se uhvatiti u koštac i početi prihvaćati stvari. Znate, to je tako kada gubite', rekao je Trump. Ove poruke stigle su neposredno nakon objave nove strategije nacionalne sigurnosti Trumpove administracije, a ona otvoreno kritizira europske vlade zbog njihove potpore Ukrajini. Dokument tvrdi da 'europski dužnosnici koji imaju nerealna očekivanja od rata' stoje na putu mirovnom sporazumu. 'Velika europska većina želi mir, no ta se želja ne pretvara u politiku ponajviše zbog subverzije demokratskih procesa tih vlada', stoji u strategiji.

Njemački kancelar Friedrich Merz odmah je reagirao. Na konferenciji za novinare rekao je da je 'nešto razumljivo, a nešto nam je neprihvatljivo iz europske perspektive', naglasivši da europske zemlje ne trebaju Ameriku da bi 'spasile demokraciju' na kontinentu. Kremlj likuje No formulacije iz Washingtona, koje Europu prikazuju kao antidemokratsku prepreku stabilnim odnosima s Moskvom, u Rusiji su dočekane kao poklon.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pozdravio je novu strategiju, poručivši da je 'u skladu s ruskom vizijom'. Dan kasnije to je elaborirao: 'Nijansa koju vidimo u novom konceptu svakako nam se sviđa. Govori o potrebi za dijalogom i izgradnjom konstruktivnih, dobrih odnosa.' Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za izravna ulaganja i važna figura u nedavnim diplomatskim kontaktima Washingtona i Moskve, također je iskoristio taj trenutak. U nizu objava na X-u pozdravio je Trumpovu kritiku europskih zemalja, posebno njegovu poruku da 'Europa mora biti vrlo oprezna' i da ide 'u nekim lošim smjerovima… vrlo loše za ljude'.

Trumpovi komentari došli su kao odgovor na pitanje o kazni od 140 milijuna dolara koju je Unija izrekla X-u zbog kršenja europskih pravila o online sadržaju. Elon Musk, vlasnik platforme, uzvratio je objavama u kojima poziva da se EU ukine. Ipak, piše CNN, ironično je vidjeti kako ruski dužnosnici pojačavaju optužbe o navodnom demokratskom nazadovanju Europe. Putin je u četvrt stoljeća na vlasti gotovo potpuno eliminirao političku konkurenciju i ugušio medijske slobode, a pritom blokira pristup mrežama poput Facebooka i X-a, što ne sprječava pojedine dobro povezane dužnosnike da ih koriste za širenje svojih poruka na engleskom jeziku.

Moskva ima jasnu strategiju No sve ovo pokazuje nešto važnije: Moskva djeluje po jasnoj strategiji, a cilj joj je oslabiti europsku potporu Ukrajini i istovremeno potkopavati povjerenje u održivost NATO-a. Osim toga, nova američka strategija daje joj dodatnu municiju u informacijskom ratu usmjerenom na javnost u SAD-u i Europi. Situacija podsjeća na šok koji su europske države doživjele nakon govora američkog potpredsjednika J.D.-ja Vancea na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji u veljači. Odjek u Moskvi bio je tada gotovo euforičan, baš kao i kasnije, kada su Trump i Vance u Ovalnom uredu javno kritizirali Zelenskog.

Zelenski je ovog tjedna putovao Europom, sastajući se s čelnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke u Londonu te s dužnosnicima NATO-a i EU-a u Bruxellesu, pokušavajući učvrstiti potporu Ukrajini. No paralelno s njegovom diplomacijom pojačale su se ruske poruke i prijetnje upućene Europi. Sergej Karaganov: Rusija je u ratu s Europom, a ne s jadnom Ukrajinom Na ruskoj državnoj televiziji tvrdokorni politički analitičar Sergej Karaganov ustvrdio je da je Rusija 'u ratu s Europom, a ne s jadnom, jadnom, zavedenom Ukrajinom'. Zatim je dodao da može govoriti otvorenije jer ne predstavlja Putinova stajališta: 'Ovaj rat neće završiti dok ne uništimo Europu, moralno i politički.'